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Сіміон переплутав прапори й «став» президентом Чаду замість Румунії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сіміон переплутав прапори й «став» президентом Чаду замість Румунії
Сіміон програв у виборчій гонці
фото: x.com/georgesimion

Штучний інтелект відповів, що Сіміон не є президентом Чаду

Під час виборчої кампанії кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон потрапив у курйозний випадок, переплутавши державні прапори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сіміона.

У своїй публікації, де Сіміон оголосив себе президентом Румунії, переплутав прапори. Та використав прапор Чаду замість румунського.

Прапори Румунії та Чаду дуже схожі, але синій колір у прапорі Чаду темніший.

Сіміон переплутав прапори й «став» президентом Чаду замість Румунії фото 1

Відповідний допис він зробив у соціальній мережі Х. Цей пост вмить розлетівся мережею. Варто зазначити, що Сіміон дещо передчасно оголосив про свою перемогу, оскільки результатів виборів на момент публікації це не було.

Одна з користувачок вирішила запитати у штучного інтелекту, чи дійсно Сіміон вже переміг у виборчій гонці. На що Grok (чатбот на основі штучного інтелекту) відповів, що Сіміон не є президентом Чаду. 

Сіміон переплутав прапори й «став» президентом Чаду замість Румунії фото 2

Оскільки той враховував, що в дописі вказано саме прапор цієї країни. Користувачі мережі жартома «призначили» Сіміона президентом африканської країни Чад, а не Румунії.

Зауважимо, що незалежний кандидат, чинний мер Бухареста та політик з проєвропейським курсом Нікушор Дан, здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії.

Дан отримав понад 54% голосів. Його суперник, ультраправий націоналіст Джордж Сіміон, набрав близько 46%. Явка виборців склала приблизно 65%, що є найвищим показником з 1996 року.

Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана з перемогою на президентських виборах,

Раніше націоналістичний політик Джордже Сіміон, лідер партії AUR, категорично відкинув результати екзитполів та оголосив себе президентом.

Як відомо, дані екзитполів показали перемогу Нікушора Дана, але Сіміон не погоджується з результатами.

«Я – новий президент, і я повертаю владу румунам», – заявив Сіміон перед своїми прихильниками на мітингу в центрі Бухареста.

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Теги: вибори Румунія

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