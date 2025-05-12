Драматична історія кохання. 45 років тому Зінкевич взяв шлюб: оприлюднено рідкісне фото з весілля

Василь Зінкевич практично не згадує і не коментує свій шлюб

45 років тому геніальний український виконавець Василь Зінкевич, який нещодавно відзначив 80-ліття, одружився із Людмилою Вітковською. На момент одруження співаку було 35 років. У пари народилося двоє синів: у 1981 році Василь, і наступного року – Богдан. Про це повідомляє «Главком».

Як пише у себе на сторінці у Facebook історик української естради Михайло Маслій, киянку Людмилу Вітковську Зінкевичу засватав легендарний композитор, диригент Анатолій Пашкевич. Саме Пашкевич у 1978 році звернув увагу на талановиту танцівницю Вітковську на конкурсі та запросив працювати у свій Волинський народний хор.

Василь Зінкевич і Людмила Вітковська фото: Михайло Маслій/Facebook

«30-річний співак приїхав з Чернівців до Луцька неодружений. Людмилу Вітковську – Зінкевичеву дружину і маму двох його синів у Києві на якомусь конкурсі 1978 року підмітив Анатолій Пашкевич (він якраз створював новий колектив, тож підбирав кадри) і запросив танцівницею у свій Волинський народний хор. А коли в його житті з’явилася пасія, – танцівниця з Волинського народного хору, Луцьком поповзли плітки. Ось так легендарний диригент звів докупи дві долі й киянка Люда стала не тільки волинською невісткою, а й панею Зінкевичевою. Усе закінчилося весіллям, а невдовзі Людмила народила двох синів – Василька і Богданка», – йдеться у дописі.

Сам Василь Зінкевич практично не згадує і не коментує свій шлюб. Колеги співака розповідають про глибоку особисту драму в житті Зінкевича, якою обернувся цей союз. Так, співачка, народна артистка Алла Кудлай, яка минулого року відзначила 70-річчя, зазначала: Зінкевич відрізняється не лише талантом, а й особистими рисами: добрий, щирий, приязний. «Звісно, особисте життя наклало відбиток на творчість – у Зінкевича є дуже сумні пісні, просто до сліз», – наголошувала Кудлай.

Василь Зінкевич і Людмила Вітковська фото: Михайло Маслій/Facebook

Від колег по сцені, ровесників Василя Зінкевича, стало відомо, що дружина його залишила, і успішний співак залишився сам із двома синами. Виховував артист дітей разом зі своєю сестрою. Цю історію добре знав поет, композитор та виконавець з Луцька В'ячеслав Хурсенко. Вражений драмою співака, Хурсенко за 40 хвилин написав пісню «Соколята», присвячену Зінкевичу і його синам.

Однак Зінкевич відмовився її виконувати, сказав, що йому забракне сил проживати цю історію знову і знову. Тож Хурсенко заспівав цю пісню сам. «Правдива сумна історія одного хорошого і талановитого чоловіка», – так представляв «Соколят» автор, який помер у 2009 році. Урешті «Соколята» увійшли у сотню золотих хітів Незалежної України, складену у 2021 році «Главкомом» до 30-річчя Незалежності.

Крутилось пір'я на вітру,

І я згадав негоду ту,

В яку мене моя любов

Покинула.

Виймали жала із грудей

Очата двох моїх дітей

І вся моя любов на них

Рікою хлинула.

В'ячеслав Хурсенко – «Соколята»

Та не лише «Соколята» розповідають про драматичну долю Зінкевича. Так само біографічними є пісні «На березі життя» та «Заметіль».

Василь Зінкевич – «Заметіль»

Також Зінкевич не розповідає і про особисте життя після шлюбу. Чи мав він стосунки з іншими жінками – це настільки закрита інформація, що навіть чутки щодо цього не потрапляли у пресу. У мережі є кілька світлин, на яких біля Зінкевича стоять незнайомки, проте достеменно невідомо навіть їхніх імен.

Як відомо, 1 травня Народний артист, Герой України, фронтмен ВІА «Смерічка» й «Світязь» Василь Зінкевич відзначив день народження. Естрадному співаку виповнилося 80 років. «Главком» розповідав про життя Василя Зінкевича та його творчий шлях.

Зінкевич – самітник, артист, який завжди уникав уваги ЗМІ. Колеги співака в один голос підтверджують: Василь Іванович тікає від публічності десятиліттям, найближче коло виконавця – вкрай вузьке. Проте «Главкому» вдалося поспілкуватися з Василем Зінкевичем кілька разів. Маестро завжди доброзичливо відгукувався, спілкувався, ділився переживаннями, творчими планами, проте на прохання про велике інтерв’ю, яке очікує, без перебільшення вся країна, завжди ввічливо відмовлявся. Говорив: «Ще не час».

У матеріалі «Главкома» «Найзагадковіша суперзірка України – Василь Зінкевич» читайте про шлях артиста на сцену та відгуки його колег.