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В Одесі невідомі намалювали прапор РФ на постаменті, де стояла Катерина ІІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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В Одесі невідомі намалювали прапор РФ на постаменті, де стояла Катерина ІІ
На місці працюють правоохоронці
фото: od.npu.gov.ua

Поліція встановлює людину, яка причетна до події

Уранці, 16 травня, невідомі замалювали постамент на Європейській площі фарбами, схожими на прапор Росії. Як передає «Главком», про це повідомляє поліція Одеської області. 

Поліція отримала повідомлення від перехожої про те, що один із фрагментів постаменту посеред площі замальований фарбами, схожими на прапор Росії, а одне з пам’ятних фото забруднене.

Наразі на місці працюють правоохоронці. Поліція встановлює людину, яка причетна до події. Правова кваліфікація їй буде надана після з’ясування всіх обставин.

Раніше Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного зазнав нещадної критики після того, як виклав анонс вистави «Золоте теля». У анонсі йдеться, що вистава йде «російською мовою з українськими субтитрами». Про це повідомляє «Главком». 

У коментарях українці обурюються таким підходом – причому вказують, що сам вибір твору для вистави є антиукраїнським, адже радянські письменники Ільф і Петров висловлювалися щодо України відверто зневажливо. 

До слова, на Куликовому полі чоловік, озброєний двома ножами, напав на правоохоронців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області. Зазначається, що правоохоронці охороняли громадський порядок.

Нагадаємо, 14 березня о 10:30 невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста. Вбитим виявився активіст Дем'ян Ганул, стрілець з місця злочину втік.

Дем’ян Ганул – одеський громадський активіст та волонтер, відомий своєю патріотичною діяльністю та підтримкою українських військових. Він активно допомагав Збройним силам України, займаючись волонтерською діяльністю, зокрема забезпеченням військових необхідними ресурсами.

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Теги: Одеса поліція

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