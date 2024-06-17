У Грузії сталися чотири землетруси за день

Перші поштовхи зафіксовано о 17:16, 19:42, 19:49 та 20:08

У Грузії недільного вечора, 16 червня, сталися чотири землетруси. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Перші поштовхи зафіксували о 17:16 за місцевим часом (за Києвом – 16:16), наступні три поштовхи були: о 19:42, 19:49 та 20:08.

Національний центр сейсмічного моніторингу заявив, що епіцентр підземних поштовхів розташовувався поблизу сіл Ірі та Баджихеві, на південний схід від міста Оні. Це північ країни, поблизу з окупованою Південною Осетією.

Як зазначає видання, магнітуда першого землетрусу склала 3,8, другого 4,7, третього 4.4, четвертого 3.3.

Землетруси магнітуди 3,0-3,9 за шкалою Ріхтера характеризуються як слабкі, дуже рідко завдають шкоди. 4,0-4,9 – це легкі поштовхи, за них відчутно тремтіння речей всередині будинків, проте значна шкода малоймовірна.

Нагадаємо, можливий землетрус магнітудою дев'ять балів на північному заході США, який передбачають вчені у найближчі роки, може зруйнувати півмільйона будинків і спричинити загибель незліченної кількості людей.

До слова, 12 травня поблизу кордону Мексики та Гватемали стався землетрус магнітудою 6,4 бала. У Гватемалі пошкоджено будівлі та сталися зсуви ґрунту, повідомляє Reuters. Геологічна служба США зазначає, що землетрус стався біля узбережжя штату Чьяпас у Мексиці. Підземні поштовхи залягали на глибині 75 км.