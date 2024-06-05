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ЄС обговорює припинення безвізу з Грузією через закон про іноагентів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ЄС обговорює припинення безвізу з Грузією через закон про іноагентів
Після ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу» Євросоюз перевірить, чи діють умови лібералізації візового режиму щодо Грузії
фото з відкритих джерел

Для призупинення безвізу Грузії на шість місяців потрібно голоси більшості країн ЄС

Після ухвалення скандального закону про іноагентів безвізовий режим з країною можуть переглянути. Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павел Герчинський.

Говорячи про можливі наслідки для Грузії після ухвалення скандального закону, Герчинський зазначив, що «всі варіанти – на столі». Коментуючи можливість перегляду безвізового режиму для Грузії, він сказав, що лібералізація візового режиму для країни погоджувалась із певними умовами.

«Після ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу» ми маємо перевірити, чи діють ще умови лібералізації візового режиму щодо Грузії», – додав посол.

За словами дипломата, для призупинення безвізу на шість місяців потрібні голоси не всіх членів, а більшості.

«І я впевнений, що це буде розглянуто як один із варіантів, і країни-члени ухвалять рішення», – додав Герчинський.

Однак Герчинський занепокоєний тим, що у разі призупинення безвізу постраждають прості громадяни Грузії, які «заплатять дуже високу ціну».

«Я не впевнений, що це те, чого ми хочемо досягти як Європейський Союз. Це моя особиста думка. Однак рішення буде досягнуто країнами-членами найближчими тижнями», – резюмував посол.

Нагадаємо, грузинський парламент подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон «Про прозорість іноземного впливу». За рішення проігнорувати зауваження Зурабішвілі проголосували 66 грузинських депутатів. За подолання вето президентки Грузії проголосували 84 депутати, проти – чотири.

Згідно з Конституцією Грузії, закон протягом трьох днів передається президенту Грузії. Щоб закон набув чинності, протягом п’яти днів його має підписати президентка. Якщо вона відмовиться, то це мав зробити голова парламенту Шалва Папуашвілі з правлячої «Грузинської мрії», яка просувала цей закон, через який неодноразово спалахували протести.

Закон про іноагентів оголошує неурядові та медійні організації, чий дохід становить понад 20% із-за кордону, організаціями, що представляють інтереси іноземної держави. Вони мають бути зареєстровані у спеціальному реєстрі та щороку заповнювати фінансову декларацію. Інакше перший раз їх оштрафують на 25 тис. ларі (близько 7850 євро).

Протягом тижнів у країні тривали багатотисячні акції проти ухвалення цього документа. Критики законопроєкту вважають його аналогом російського, яким кремль придушує свободу слова у своїй країні. Партія влади Грузії переконує, що нічого спільного в них немає.

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що ніхто не дочекається майдану у Грузії такого, як був в Україні. При цьому він цинічно згадав про наслідки протестів для України, які, мовляв, розвалили економіку країни.

До слова, спікер грузинського парламенту підписав закон про іноагентів.

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Теги: Грузія безвізовий режим Європейський союз закон

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