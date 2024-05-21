Грузія відповіла США на пропозицію щодо закону про «іноагентів»

«Покращення грузино-американських відносин повністю залежить від правильних дій американської сторони»

Правляча партія Грузії назвала «шантажем» спроби тиснути на Тбілісі погрозами жорстких дій та зажадали, щоб США задля покращення відносин з країною пішли на низку поступок. У себе в Facebook «Грузинська мрія» заявила, що лише після цих кроків може розглянути відмову від скандального закону про «іноагентів».

«Покращення грузино-американських відносин повністю залежить від правильних дій американської сторони. А для цього необхідно виявляти повагу до грузинської держави і грузинського народу, а не роздавати обіцянки з більш ніж неоднозначними перспективами і вдаватися до образливого шантажу. На жаль, деякі американські політики і чиновники продовжують робити помилку за помилкою і використовувати мову шантажу в спілкуванні з Грузією», – йдеться у заяві партії.

«Грузинська мрія» наголосила, що вважає правильним і потрібним закон «Про прозорість іноземного впливу» для захисту суверенітету. Правляча партія країни заявила, що з листопада 2020 року США «вже двічі намагалися влаштувати революцію у Грузії» і грузинським посадовцям доводиться «адекватною риторикою» захищатися від критики американських політиків і посадових осіб.

Натомість «Грузинська мрія» запропонувала США виразити «гідне ставлення до Грузії» іншим чином: лібералізацією візового режиму для громадян Грузії та підписанням угоду про зону вільної торгівлі без жодних застережень, а також інвестиціями в грузинську економіку і припиненням «використання теми ЄС як інструменту для постійного шантажу Грузії».

Окремо правляча партія, підтверджуючи необхідність ухвалення «закону про іноагентів», заявила, що США можуть «забезпечити зміну поведінки неурядових організацій, а саме – припинення їхньої політики невизнання легітимності грузинського уряду та відмову від революційних планів».

Як повідомлялося, Вашингтон може підписати широкий пакет економічної та безпекової підтримки Грузії, якщо уряд країни відмовиться від антизахідної риторики і припинить відступ у сфері прав людини. Згідно з положеннями проєкту, який має бути представлений у Палаті представників цього тижня, США в разі виконання Грузією політичних критеріїв розпочнуть переговори про відкриття преференційного торговельного режиму та лібералізують візовий режим для грузинів.

Нагадаємо, парламент Грузії в третьому, остаточному читанні ухвалив закон про іноагентів – законопроект «Про прозорість іноземного впливу». За затвердження скандальної ініціативи «Грузинської мрії» проголосували 84 депутати – попри протести десятків тисяч громадян країни, які виходять на акції, і критику міжнародних партнерів Грузії. 30 опозиціонерів проголосували проти.

Президентка Саломе Зурабішвілі як і пообіцяла, наклала вето на скандальний закон про іноагентів. Але парламент може подолати заборону та остаточно схвалити документ.

Як повідомлялося, помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джим О'Браєн заявив, що на Грузію можуть чекати фінансові обмеження в разі, якщо закон про іноагентів не буде відповідати стандартам ЄС.