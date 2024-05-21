Головна Світ Політика
search button user button menu button

Грузія відповіла США на пропозицію щодо закону про «іноагентів»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Грузія відповіла США на пропозицію щодо закону про «іноагентів»
«Грузинська мрія» повідомила, яким чином США можуть виразити гідне ставлення до Грузії
фото з відкритих джерел

«Покращення грузино-американських відносин повністю залежить від правильних дій американської сторони»

Правляча партія Грузії назвала «шантажем» спроби тиснути на Тбілісі погрозами жорстких дій та зажадали, щоб США задля покращення відносин з країною пішли на низку поступок. У себе в Facebook «Грузинська мрія» заявила, що лише після цих кроків може розглянути відмову від скандального закону про «іноагентів».

«Покращення грузино-американських відносин повністю залежить від правильних дій американської сторони. А для цього необхідно виявляти повагу до грузинської держави і грузинського народу, а не роздавати обіцянки з більш ніж неоднозначними перспективами і вдаватися до образливого шантажу. На жаль, деякі американські політики і чиновники продовжують робити помилку за помилкою і використовувати мову шантажу в спілкуванні з Грузією», – йдеться у заяві партії.

«Грузинська мрія» наголосила, що вважає правильним і потрібним закон «Про прозорість іноземного впливу» для захисту суверенітету. Правляча партія країни заявила, що з листопада 2020 року США «вже двічі намагалися влаштувати революцію у Грузії» і грузинським посадовцям доводиться «адекватною риторикою» захищатися від критики американських політиків і посадових осіб.

Натомість «Грузинська мрія» запропонувала США виразити «гідне ставлення до Грузії» іншим чином: лібералізацією візового режиму для громадян Грузії та підписанням угоду про зону вільної торгівлі без жодних застережень, а також інвестиціями в грузинську економіку і припиненням «використання теми ЄС як інструменту для постійного шантажу Грузії».

Окремо правляча партія, підтверджуючи необхідність ухвалення «закону про іноагентів», заявила, що США можуть «забезпечити зміну поведінки неурядових організацій, а саме – припинення їхньої політики невизнання легітимності грузинського уряду та відмову від революційних планів».

Як повідомлялося, Вашингтон може підписати широкий пакет економічної та безпекової підтримки Грузії, якщо уряд країни відмовиться від антизахідної риторики і припинить відступ у сфері прав людини. Згідно з положеннями проєкту, який має бути представлений у Палаті представників цього тижня, США в разі виконання Грузією політичних критеріїв розпочнуть переговори про відкриття преференційного торговельного режиму та лібералізують візовий режим для грузинів.

Нагадаємо, парламент Грузії в третьому, остаточному читанні ухвалив закон про іноагентів – законопроект «Про прозорість іноземного впливу». За затвердження скандальної ініціативи «Грузинської мрії» проголосували 84 депутати – попри протести десятків тисяч громадян країни, які виходять на акції, і критику міжнародних партнерів Грузії. 30 опозиціонерів проголосували проти.

Президентка Саломе Зурабішвілі як і пообіцяла, наклала вето на скандальний закон про іноагентів. Але парламент може подолати заборону та остаточно схвалити документ.

Як повідомлялося, помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джим О'Браєн заявив, що на Грузію можуть чекати фінансові обмеження в разі, якщо закон про іноагентів не буде відповідати стандартам ЄС.

Читайте також:

Теги: закон Грузія США іноагент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До Києва прибув держсекретар США Блінкен
Візит Блінкена в Україну: Держдеп розкрив подробиці
14 травня, 09:49
Пентагон працює так само у швидкому темпі, щоби надати Україні новий пакет військової допомоги
Частина озброєння з попереднього пакета допомоги США вже на позиціях ЗСУ
11 травня, 03:50
Ворог кидає на фронт всю боєздатну техніку, аби випробувати недостатньо забезпечені українські війська
Командувач Сухопутних військ пояснив, коли може настати критична фаза війни
10 травня, 15:47
Грін заявляла, що просувається вперед у своїх зусиллях відправити у відставку Джонсона
Трамп просив свою соратницю відмовитися від ідеї про відставку Джонсона – ЗМІ
7 травня, 22:00
США не будуть направляти представника посольства на «інавгурацію» Путіна
США визнають Путіна «президентом» Росії
6 травня, 21:54
У Техасі українця засудили до понад 13 років у колонії
Українця засудили до 13 років ув'язнення в США за участь у хакерських атаках
2 травня, 12:09
Після остаточного схвалення допомоги Україна в першу чергу отримає артилерійські снаряди
Частина допомоги США для України вже перебуває в Польщі та Німеччині – CNN
23 квiтня, 18:22
У відповідь на схвалення для України понад $60 млрд РФ планує також збільшити випуск озброєння та військової техніки
Шойгу анонсував більше ударів по Україні після схвалення військової допомоги США
23 квiтня, 15:50
Атака на війська США стала першою з початку лютого, коли підтримувані Іраном угруповання в Іраку припинили напади на американські військові об’єкти
Атака на військову базу США у Сирії та створення антиєвропейського блоку: головне за ніч
22 квiтня, 06:13

Політика

«Не дозволю знецінювати жінок». Нардепка Геращенко пригрозила Стефанчуку через образу
«Не дозволю знецінювати жінок». Нардепка Геращенко пригрозила Стефанчуку через образу
Грузія відповіла США на пропозицію щодо закону про «іноагентів»
Грузія відповіла США на пропозицію щодо закону про «іноагентів»
Іран звертався за допомогою до США після аварії гелікоптера Раїсі
Іран звертався за допомогою до США після аварії гелікоптера Раїсі
Російська делегація прибула до КНДР: яка мета візиту
Російська делегація прибула до КНДР: яка мета візиту
Євросоюз хоче розпочати переговори з Україною, однак є нюанс
Євросоюз хоче розпочати переговори з Україною, однак є нюанс
США незабаром можуть анонсувати нову допомогу Україні – Politico
США незабаром можуть анонсувати нову допомогу Україні – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Нардеп пропонує ввести податок на бездітність: зареєстровано законопроєкт (оновлено)
15K
Податок на бездітність. Нардеп відкликав законопроєкт через суспільне обурення
14K
Міноборони пояснило, що чекає на військовозобов'язаних після оновлення даних
11K
НПЗ і аеродроми. Чому плачуть російські «воєнкори»
9383
Олігарх Новинський взяв участь у освяченні російського храму на Кіпрі
7860
Усім народжувати по троє дітей. Нардеп пояснив скандальний законопроєкт

Новини

Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua