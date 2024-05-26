США ввели візові санкції через закон про іноагентів: Грузія відреагувала

Голова парламентської фракції правлячого блоку назвав крок США «комічним»

Правляча партія Грузії звинуватила Сполучені Штати у веденні політики «погроз і шантажу» після того, як Вашингтон оголосив про нові візові обмеження через законопроект про іноземних агентів. Про це пише Reuters.

Партія «Грузинська мрія» повідомила, що візові обмеження є «нічим іншим, як грубою спробою обмежити незалежність і суверенітет Грузії».

«Жоден шантаж не може змусити нас піти проти нашої країни», – йдеться у заяві партії.

Голова парламентської фракції правлячого блоку назвав крок США «комічним» і таким, що загрожує незалежності Грузії.

«Незалежність країни не продається ні за які візи», – зазначив Мамука Мдінарадзе.

Нагадаємо, США у відповідь на грузинський закон про іноземних агентів запроваджують нові візові обмеження щодо Грузії та починають перегляд двосторонньої співпраці між країнами.

Обмеження у видачі віз для Грузії стосуватиметься осіб, відповідальних або причетних до підриву демократії в Грузії, а також членів їхніх сімей. Це стосується осіб, відповідальних за придушення громадянського суспільства та свободи мирних зібрань у Грузії шляхом кампанії насильства чи залякування.

Як повідомлялося, кілька країн ЄС наполягають на санкціях проти Грузії, включно з призупиненням безвізового режиму, якщо там все ж буде ухвалено скандальний закон про іноагентів.

Як повідомлялося, парламент Грузії в третьому, остаточному читанні ухвалив закон про іноагентів – законопроект «Про прозорість іноземного впливу». За затвердження скандальної ініціативи «Грузинської мрії» проголосували 84 депутати – попри протести десятків тисяч громадян країни, які виходять на акції, і критику міжнародних партнерів Грузії. 30 опозиціонерів проголосували проти.