Головна Світ Політика
search button user button menu button

США мають інформацію, яка може зруйнувати репутацію політичної еліти Грузії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США мають інформацію, яка може зруйнувати репутацію політичної еліти Грузії
США підготували законопроєкт про санкції проти грузинських посадовців
фото: radiotavisupleba.ge

США можуть ввести санкції проти грузинських посадовців, відповідальних за просування скандального закону про «іноземних агентів»

Сполучені Штати Америки мають у своєму розпорядженні інформацію, яка «може зруйнувати репутацію представників грузинської політичної еліти». Про це пише грузинська служба «Радіо Свобода» з посиланням на джерела у Вашингтоні.

«Викриття російських агентів у політичній еліті Грузії, а також викриття випадків впливу Китаю підірве наратив «Грузинської мрії», згідно з яким вона захищає суверенітет країни законопроєктом про «іноземних агентів»», – йдеться у статті.

Як зазначається, США можуть ввести санкції проти грузинських посадовців, відповідальних за просування скандального закону про «іноземних агентів», який порівнюють з аналогічним російським законом.

У законопроєкті США, викликаному ухваленням скандального закону у Грузії про «іноагентів», йдеться про заморожування активів чиновників та заборони на поїздки.

Джерело повідомило виданню, що США мають інформацію, яка «може зруйнувати репутацію представників грузинської політичної еліти».

Що стосується можливих санкцій, то санкції США забороняють окремим особам і компаніям, які ними контролюються, вести бізнес з громадянами США і, що більш важливо, забороняють цим особам і їхнім компаніям проводити фінансові операції в доларах США.

За словами джерела, санкції можуть бути болючими, оскільки економіка Грузії має високий рівень доларизації, а банківські кредити та депозити видаються в доларах.

Член Палати представників США від республіканської партії Джо Вілсон представить законопроєкт вже сьогодні. Його умови зобов'язують американських чиновників інформувати Конгрес про неправомірний політичний вплив, клептократію та корупцію у грузинській еліті, а також про російські та китайські розвідувальні активи, що діють у цій країні.

Законопроєкт передбачатиме санкції проти урядовців та інших осіб, які «є матеріально відповідальними за підрив або заподіяння шкоди демократії, правам людини чи безпеці в Грузії»

Покарання також стосуватимуться грузинських правоохоронних органів і служб безпеки, які придушили протести проти законопроєкту. Влада застосувала до демонстрантів сльозогінний газ і водомети, побивши й затримавши активістів та опозиційних політиків.

Нагадаємо, парламент Грузії в третьому, остаточному читанні ухвалив закон про іноагентів – законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». За затвердження скандальної ініціативи «Грузинської мрії» проголосували 84 депутати – попри протести десятків тисяч громадян країни, які виходять на акції, і критику міжнародних партнерів Грузії. 30 опозиціонерів проголосували проти.

Як повідомлялося, Вашингтон може підписати широкий пакет економічної та безпекової підтримки Грузії, якщо уряд країни відмовиться від антизахідної риторики і припинить відступ у сфері прав людини. 

У відповідь правляча партія Грузії назвала «шантажем» спроби тиснути на Тбілісі погрозами жорстких дій та зажадали, щоб США задля покращення відносин з країною пішли на низку поступок. 

Читайте також:

Теги: Грузія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Грузії тривають протести проти ухвалення законопроєкту про іноагентів
МЗС звернулось до українців у Грузії на тлі масових протестів у Тбілісі
3 травня, 20:54
Зурабішвілі закликає припинити розгін мітингу
Президентка Грузії закликала негайно припинити розгін мирної демонстрації проти закону про «іноагентів»
1 травня, 02:09
Деканоїдзе вважає, що США треба накласти персональні санкції на Іванішвілі, його сім’ю та інших грузинських чиновників
Опозиціонерка підказала, як Захід може покарати грузинську владу
8 травня, 20:47
Конгресмени закликав прем’єра Іраклія Кобахідзе не ухвалювати скандальний закон про іноагентів
Конгресмени США звернулися до прем’єра Грузії через закон про іноагентів
11 травня, 14:21
Десятки тисяч людей вийшли на мітинг у Тбілісі
У Грузії проходить багатотисячний мітинг проти закону про «іноагентів» (фото)
11 травня, 21:22
Учасники мітингу викрикували: «Так Європі! Ні російському закону!»
Закон про «іноагентів»: протестувальники перекрили рух у центрі Тбілісі
13 травня, 01:20
Кобахідзе пригрозив протестувальникам, які проводять мітинги
Прем'єр Грузії анонсував ухвалення закону про «іноагентів», пригрозивши мітингувальникам
13 травня, 02:25
О'Браєн нагадав, що Сполучені Штати передали Грузії $390 млн допомоги, спрямованої зокрема на посилення громадянського суспільства
США попередили Грузію про застосування обмежень через закон про іноагентів
15 травня, 01:00
Штати пропонуватимуть пакет економічної та безпекової підтримки Тбілісі в разі його відмови від антизахідної риторики
Politico: США запропонують підтримку Грузії за відмову від закону про іноагентів
Вчора, 07:46

Політика

Росія маскує фільтраційні табори для українців під піонерські
Росія маскує фільтраційні табори для українців під піонерські
Законопроєкт про зміщення кордонів у Балтійському морі зник з сайту уряду РФ
Законопроєкт про зміщення кордонів у Балтійському морі зник з сайту уряду РФ
США мають інформацію, яка може зруйнувати репутацію політичної еліти Грузії
США мають інформацію, яка може зруйнувати репутацію політичної еліти Грузії
Польща б'є на сполох через російську агентурну мережу по всій Європі
Польща б'є на сполох через російську агентурну мережу по всій Європі
Зеленський оновив склад делегації, яка обговорюватиме гарантії безпеки України
Зеленський оновив склад делегації, яка обговорюватиме гарантії безпеки України
Розвідка США та Британії має докази, що Китай допомагає Росії зброєю
Розвідка США та Британії має докази, що Китай допомагає Росії зброєю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Окупанти взяли в полон жителів Вовчанська, які не виїхали з міста – Синєгубов
21K
У Росії пішли на дно два теплоходи (відео)
19K
Перша країна Європи заявила про готовність арештувати Нетаньягу
13K
Новий український правопис: від сьогодні старі норми вважаються помилковими
5744
Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW
5244
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі

Новини

Повітряні сили повідомили, скільки літаків потребують для переозброєння авіапарку
Сьогодні, 16:56
Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:11
ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
Вчора, 22:18
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Вчора, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua