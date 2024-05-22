США мають інформацію, яка може зруйнувати репутацію політичної еліти Грузії

США можуть ввести санкції проти грузинських посадовців, відповідальних за просування скандального закону про «іноземних агентів»

Сполучені Штати Америки мають у своєму розпорядженні інформацію, яка «може зруйнувати репутацію представників грузинської політичної еліти». Про це пише грузинська служба «Радіо Свобода» з посиланням на джерела у Вашингтоні.

«Викриття російських агентів у політичній еліті Грузії, а також викриття випадків впливу Китаю підірве наратив «Грузинської мрії», згідно з яким вона захищає суверенітет країни законопроєктом про «іноземних агентів»», – йдеться у статті.

Як зазначається, США можуть ввести санкції проти грузинських посадовців, відповідальних за просування скандального закону про «іноземних агентів», який порівнюють з аналогічним російським законом.

У законопроєкті США, викликаному ухваленням скандального закону у Грузії про «іноагентів», йдеться про заморожування активів чиновників та заборони на поїздки.

Джерело повідомило виданню, що США мають інформацію, яка «може зруйнувати репутацію представників грузинської політичної еліти».

Що стосується можливих санкцій, то санкції США забороняють окремим особам і компаніям, які ними контролюються, вести бізнес з громадянами США і, що більш важливо, забороняють цим особам і їхнім компаніям проводити фінансові операції в доларах США.

За словами джерела, санкції можуть бути болючими, оскільки економіка Грузії має високий рівень доларизації, а банківські кредити та депозити видаються в доларах.

Член Палати представників США від республіканської партії Джо Вілсон представить законопроєкт вже сьогодні. Його умови зобов'язують американських чиновників інформувати Конгрес про неправомірний політичний вплив, клептократію та корупцію у грузинській еліті, а також про російські та китайські розвідувальні активи, що діють у цій країні.

Законопроєкт передбачатиме санкції проти урядовців та інших осіб, які «є матеріально відповідальними за підрив або заподіяння шкоди демократії, правам людини чи безпеці в Грузії»

Покарання також стосуватимуться грузинських правоохоронних органів і служб безпеки, які придушили протести проти законопроєкту. Влада застосувала до демонстрантів сльозогінний газ і водомети, побивши й затримавши активістів та опозиційних політиків.

Нагадаємо, парламент Грузії в третьому, остаточному читанні ухвалив закон про іноагентів – законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». За затвердження скандальної ініціативи «Грузинської мрії» проголосували 84 депутати – попри протести десятків тисяч громадян країни, які виходять на акції, і критику міжнародних партнерів Грузії. 30 опозиціонерів проголосували проти.

Як повідомлялося, Вашингтон може підписати широкий пакет економічної та безпекової підтримки Грузії, якщо уряд країни відмовиться від антизахідної риторики і припинить відступ у сфері прав людини.

У відповідь правляча партія Грузії назвала «шантажем» спроби тиснути на Тбілісі погрозами жорстких дій та зажадали, щоб США задля покращення відносин з країною пішли на низку поступок.