США ввели візові санкції проти представників керівної партії Грузії

Вашингтон сподівається на перегляд грузинськими лідерами своїх рішень

Сполучені Штати запровадили візові обмеження щодо кількох десятків людей, причетних до підриву демократії у Грузії – ухвалення закону про «іноагентів» та розгону мирних протестів. Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Він нагадав, що у зв'язку з останніми діями грузинської влади держсекретар США Ентоні Блінкен доручив переглянути двосторонні відносини Вашингтона і Тбілісі та в межах цього перегляду запровадив нову політику візових обмежень.

«Сьогодні ми вживаємо заходів щодо забезпечення візових обмежень для десятків фізичних осіб за підрив демократії в Грузії, підрив свободи мирних зібрань та об’єднань, напад на учасників мирної демонстрації. Цей перший транш візових обмежень охопить членів партії «Грузинська мрія», членів парламенту, правоохоронних органів та приватних громадян», – сказав Міллер.

Представник Держдепартаменту наголосив, що у Вашингтоні сподіваються на перегляд грузинськими лідерами своїх рішень, якщо цього не станеться, то Сполучені Штати можуть зробити додаткові кроки.

Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США у відповідь на грузинський закон про іноземних агентів запроваджують нові візові обмеження щодо Грузії та починають перегляд двосторонньої співпраці між країнами.

Як повідомлялося, після ухвалення скандального закону про іноагентів безвізовий режим з країною можуть переглянути. Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павел Герчинський.

Говорячи про можливі наслідки для Грузії після ухвалення скандального закону, Герчинський зазначив, що «всі варіанти – на столі». Коментуючи можливість перегляду безвізового режиму для Грузії, він сказав, що лібералізація візового режиму для країни погоджувалась із певними умовами.