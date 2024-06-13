На США може чекати мегаземлетрус із 30-метровим цунамі

Підводна лінія розлому вздовж західного узбережжя США найближчими роками може спровокувати руйнівний землетрус, попереджають науковці

Можливий землетрус магнітудою дев'ять балів на північному заході США, який передбачають вчені у найближчі роки, може зруйнувати півмільйона будинків і спричинити загибель незліченної кількості людей. Про це пише Daily Mail.

США можуть серйозно постраждати через загрозливий дев'ятибальний землетрус і цунамі заввишки 30 метрів. Вчені вважають, що підземні поштовхи такої сили призведуть до масштабних руйнувань і загибелі понад 10 тис людей. Відтак кількість жертв може значно зрости через різні хвороби, спричинені забрудненням води та розливом хімікатів.

Підводна лінія розлому в літосферних плитах пролягає біля північно-західного узбережжя США. Плити находитимуть одна на одну і створюватимуть чимдалі більший тиск, що, за прогнозами вчених, в найближчі роки спричинить цунамі.

Якщо станеться землетрус такого масштабу, гігантські хвилі фактично змінять весь регіон. Подібна зона розлому біля узбережжя Японії в 2011 році спричинила руйнівні цунамі, вбивши майже 20 тис. людей.

Використовуючи методи підводного картографування, вчені нанесли на карту зону субдукції Каскадії – лінію розлому, що простягається від південної Канади до північної Каліфорнії Daily Mail

Потенційно небезпечною науковці називають зону субдукції Каскадії – тисячокілометровий розлом, що тягнеться від півночі острова Ванкувер до мису Мендосіно на півночі Каліфорнії. Дослідники дійшли висновку, що зона субдукції Каскадії може спровокувати землетрус магнітудою дев’ять балів.

Чотири сегменти Каскадії роблять її більш небезпечною, ніж інші лінії розломів, оскільки вони складаються з різних порід та осадових відкладень. Найтривожніша ділянка простягається вздовж північного Орегону майже до Сіетла та півдня Британської Колумбії.

Учені стурбовані тим, що подібне лихо може вплинути на США в найближчі роки. Землетруси, спричинені Каскадією, відбуваються приблизно кожні 500 років, останній стався в 1700 році.

Сюзанна Карботт, провідна авторка дослідження та морський геофізик, сказала, що вчені вперше отримали чітке зображення зони Каскадії, і додала, що всі дотеперішні моделі базуються на «старих, низькоякісних даних 1980-х років». Дослідники сподіваються, що їхні висновки допоможуть підготуватися до найгіршого сценарію, який потребуватиме екстреного реагування та евакуації багатьох тисяч людей.

До слова, 12 травня поблизу кордону Мексики та Гватемали стався землетрус магнітудою 6,4 бала. У Гватемалі пошкоджено будівлі та сталися зсуви ґрунту, повідомляє Reuters. Геологічна служба США зазначає, що землетрус стався біля узбережжя штату Чьяпас у Мексиці. Підземні поштовхи залягали на глибині 75 км.

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