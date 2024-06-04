Депутати в Грузії розробили законопроєкти, що обмежують права ЛГБТ

Пакет законопроєктів передбачає заборону на усиновлення дитини негетеросексуальними особами та заборону «ЛГБТ-пропаганди»

Владна партія «Грузинська мрія» внесе до парламенту новий пакет законопроєктів, що обмежує права ЛГБТ. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Йдеться про законопроєкт «Про сімейні цінності та захист неповнолітніх» та поправки до ще 18 законів, заявив на брифінгу голова парламенту Шалва Папуашвілі. Партія «Грузинська мрія» в парламенті має достатньо голосів, щоб затвердити ініціативу – на відміну від раніше ініційованих конституційних змін, для схвалення яких необхідна підтримка опозиції.

Пакет законопроєктів, за словами Папуашвілі, передбачає заборону на «реєстрацію альтернативного шлюбного союзу»; заборону усиновлення дитини негетеросексуальними особами; заборону проведення хірургічних операцій зі зміни статі; заборону «ЛГБТ-пропаганди» в секторі освіти та у ЗМІ; проведення зборів чи маніфестацій з метою популяризації одностатевих шлюбів чи інцесту тощо.

Ініціатива передбачає, зокрема, заборону на показ одностатевих інтимних сцен, сцен інцесту в телеефірі та кінотеатрах. Це – «поширена практика», каже Папуашвілі. Він також заявив, що День святості сімʼї (17 травня) буде оголошений офіційним вихідним днем – відповідні зміни внесуть до Трудового кодексу.

Папуашвілі додав, що законопроєкти буде затверджено в першому читанні вже під час весняної сесії, у другому та третьому читанні – під час осінньої.

Нагадаємо, закон «Про прозорість іноземного впливу» частково набуде чинності вже сьогодні, після опублікування. Його підписав спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки Саломе Зурабішвілі.

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що ніхто не дочекається майдану у Грузії такого, як був в Україні. При цьому він цинічно згадав про наслідки протестів для України, які, мовляв, розвалили економіку країни.