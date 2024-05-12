Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На мексикансько-гватемальському кордоні стався потужний землетрус

Наталія Порощук
glavcom.ua
На мексикансько-гватемальському кордоні стався потужний землетрус
фото з відкритих джерел

Інформації про руйнування в Мексиці немає

12 травня поблизу кордону Мексики та Гватемали землетрус магнітудою 6,4. Повідомляється, що у Гватемалі пошкоджено будівлі та сталися зсуви ґрунту. Про це повідомляє Reuters.

Геологічна служба США зазначає, що землетрус стався біля узбережжя штату Чьяпас у Мексиці. Підземні поштовхи залягали на глибині 75 км.

Національне агентство цивільного захисту Мексики повідомило, що воно стежить за ситуацією, але початкових повідомлень про руйнування не надходило. За інформацією Системи попередження про цунамі США та військово-морського флоту Мексики, ризик виникнення цунамі відсутній.

Нагадаємо, що землетрус магнітудою 6,6 бала стався пізно ввечері 18 квітня на заході Японії в регіоні Сікоку. Підземний поштовх стався близько 11:14 вечора. Найсильніше поштовхи відчувалися в префектурах Ехіме і Коті регіону Сікоку. За словами представників Метеорологічного управління Японії, інтенсивність поштовхів становила 6 мінус за японською сейсмічною шкалою від нуля до семи, що робить його найсильнішим землетрусом у цьому районі з моменту введення нинішньої системи оцінок у 1996 році. На щастя, він не призвів до виникнення цунамі.

До того ж у ніч проти суботи, 20 квітня, поблизу Коломиї Івано-Франківської області зафіксували землетрус магнітудою 1,4. Джерело землетрусу було розташоване в районі Коломиї на глибині 5 кілометрів. Спеціалісти зафіксували землетрус о 2:26. Координати джерела: 48,43 північної широти та 25,12 східної довготи.

Читайте також: Землетрус перервав виступ Небензі на Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку
Теги: Мексика землетрус інфраструктура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загиблий під час нічного нападу поліцейський – 20-річний Максим Зарецький
Україна отримає допомогу від США та вбивство поліцейського. Головне за 20 квітня
20 квiтня, 22:10
Джерело землетрусу було розташоване в районі Коломиї на глибині 5 кілометрів
В Україні стався землетрус: де був епіцентр
20 квiтня, 17:04
Найсильніше поштовхи відчувалися в префектурах Ехіме і Коті регіону Сікоку
В Японії стався землетрус магнітудою 6,6 балів (відео)
18 квiтня, 18:34
Наталія Пушкарьова працювала на посаді уповноваженого президента України з питань волонтерської діяльності з грудня 2019 року по березень 2024
Курйоз на Банковій: працівники Офісу президента «забули» про увільнення Пушкарьової
17 квiтня, 20:36
Пляжна інфраструктура в Іспанії може опинитися під загрозою знесення
Готелів і барів біля моря не буде? Популярна курортна країна засмутила туристів скандальною ініціативою
9 травня, 08:49
Лукашенко, виявляється, за мир в Україні
Лукашенко заявив, що молиться за відновлення єдності білоруського, російського та українського народів
5 травня, 14:18
Від ДСНС залучали 68 рятувальників
Ракетна атака на Одесу: вогнеборці ліквідували пожежу
2 травня, 05:39
Очільник Одеської ОДА: Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення
Ракетна атака на Одесу: мерія міста показала фото та відео наслідків
2 травня, 02:00
Наслідки ворожої атаки на Миколаїв, 28 квітня
Атака «Шахедів» на Миколаїв: пошкоджено готелі та критичну інфраструктуру (фото)
28 квiтня, 07:52

Соціум

Гроші на оренду житла у Польщі: українські біженці мають нову можливість
Гроші на оренду житла у Польщі: українські біженці мають нову можливість
На мексикансько-гватемальському кордоні стався потужний землетрус
На мексикансько-гватемальському кордоні стався потужний землетрус
У США помер чоловік, якому вперше пересадили генетично модифіковану свинячу нирку
У США помер чоловік, якому вперше пересадили генетично модифіковану свинячу нирку
Росіяни могли зумисно підірвати будинок у Білгороді – Центр протидії дезінформації
Росіяни могли зумисно підірвати будинок у Білгороді – Центр протидії дезінформації
Міноборони Росії визнало: будинок у Білгороді обвалився через роботу російського ППО (відео)
Міноборони Росії визнало: будинок у Білгороді обвалився через роботу російського ППО (відео)
У Білгороді внаслідок вибуху обвалився під'їзд будинку: є загиблі (фото, відео)
У Білгороді внаслідок вибуху обвалився під'їзд будинку: є загиблі (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
36K
Євробачення 2024. Від кого Україна отримала найвищий бал (список)
21K
Судді сумнівним рішенням забрали путівку на Олімпіаду в титулованої української борчині
18K
День медсестри: привітання, листівки та побажання
7579
Архієрейський Собор ПЦУ прокляв Путіна
7225
Втрати ворога станом на 12 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Для вільного імпорту електроенергії потрібно скасувати прайс-кепи, – «Центр Разумкова»
Сьогодні, 13:58
Голова Федерації металургів: ЄС має вжити антидемпінгових заходів щодо російської металопродукції
Вчора, 16:39
В Аргентині пасажирський потяг зіткнувся з порожнім вагоном: майже 100 постраждалих
Вчора, 09:34
Атака на Харків та вибухи в російських областях: головне за ніч
Вчора, 06:10
Оприлюднені нові неспростовні факти крадіжок Росією української історії (фото)
Вчора, 00:48
Кадрові перестановки у Міноборони: Ілларіон Павлюк йде з посади керівника Управління інформації
10 травня, 18:35

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua