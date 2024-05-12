На мексикансько-гватемальському кордоні стався потужний землетрус

Інформації про руйнування в Мексиці немає

12 травня поблизу кордону Мексики та Гватемали землетрус магнітудою 6,4. Повідомляється, що у Гватемалі пошкоджено будівлі та сталися зсуви ґрунту. Про це повідомляє Reuters.

Геологічна служба США зазначає, що землетрус стався біля узбережжя штату Чьяпас у Мексиці. Підземні поштовхи залягали на глибині 75 км.

Національне агентство цивільного захисту Мексики повідомило, що воно стежить за ситуацією, але початкових повідомлень про руйнування не надходило. За інформацією Системи попередження про цунамі США та військово-морського флоту Мексики, ризик виникнення цунамі відсутній.

Нагадаємо, що землетрус магнітудою 6,6 бала стався пізно ввечері 18 квітня на заході Японії в регіоні Сікоку. Підземний поштовх стався близько 11:14 вечора. Найсильніше поштовхи відчувалися в префектурах Ехіме і Коті регіону Сікоку. За словами представників Метеорологічного управління Японії, інтенсивність поштовхів становила 6 мінус за японською сейсмічною шкалою від нуля до семи, що робить його найсильнішим землетрусом у цьому районі з моменту введення нинішньої системи оцінок у 1996 році. На щастя, він не призвів до виникнення цунамі.

До того ж у ніч проти суботи, 20 квітня, поблизу Коломиї Івано-Франківської області зафіксували землетрус магнітудою 1,4. Джерело землетрусу було розташоване в районі Коломиї на глибині 5 кілометрів. Спеціалісти зафіксували землетрус о 2:26. Координати джерела: 48,43 північної широти та 25,12 східної довготи.