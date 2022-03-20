У Європі люди вимагають закрити небо над Україною (фото)

Небайдужі європейці закликають світову спільноту врятувати Україну

У Європі люди виходять на марші з вимогою припинити війну. Українці та європейці вимагають закрити небо над Україною.

На акції у німецькому Гамбурзі люди тримають українські, німецькі стяги, а також карикатури з російським диктатором та його оточенням, порівнюючи їх з Гітлером та його злочинцями.

Зеленський також закликав американський народ та владу США надати Україні системи ППО, як альтернативу закриття неба.

До слова, закриття неба над Україною на тлі повномасштабного вторгнення РФ підтримали ще дві країни – Латвія та Литва. Сейм Литви одноголосно закликав ООН вжити заходів для закриття неба України від російських окупантів.

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