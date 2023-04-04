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Казахстан змушений підняти ціни на бензин: у всьому винні сусіди

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Казахстан змушений підняти ціни на бензин: у всьому винні сусіди
Нові ціни на пальне набудуть чинності орієнтовно 12 квітня
фото ілюстративне

У міненерго Казахстану пояснили, що підвищити ціни потрібно, щоб зрівняти їх із цінами в сусідніх країнах

Міністерство енергетики Казахстану встановить нові, вищі за граничні ціни бензину та дизельного палива для продажу на автозаправках. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Зокрема, граничну ціну на бензин марки Аі-80 встановлено у розмірі 89 тенге за літр, бензин марки Аі-92/Аі-93 – 205 тенге за літр.

Дизельне паливо (літнє, міжсезонне) тепер коштуватиме 450 тенге за літр. При пред'явленні посвідчення водія, виданого в Казахстані, гранична ціна дизпалива – 295 тенге за літр при купівлі до 100 л на добу на легковий автомобіль і до 300 л на добу на вантажівку або автобус.

Раніше Аі-92/Аі-93 коштував 182-187 тенге. Таким чином, ціни зростуть на 11%. Дизельне паливо подорожчає із 230-260 тенге.

У міненерго пояснили, що підвищити ціни потрібно, щоб зрівняти їх із цінами в сусідніх країнах.

«У Казахстані ціни на нафтопродукти як в оптовому, так і в роздрібному сегменті значно нижчі від цін у прикордонних країнах. Враховуючи існуючу різницю в цінах на нафтопродукти в Республіці Казахстан та суміжних країнах, виникає ризик перетікання нафтопродуктів у прикордонні країни, внаслідок чого виникає висока ймовірність виникнення дефіциту на внутрішньому ринку ПММ Республіки Казахстан», – зазначають в проєкті щодо підвищення цін.

Нові ціни на пальне набудуть чинності орієнтовно 12 квітня.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв анонсував підвищення цін на газ та диференціацію тарифів.

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Теги: Казахстан росія ціни

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