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«Безсмертний полк» помер. Росія скасувала улюблену пропагандистську акцію Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Безсмертний полк» помер. Росія скасувала улюблену пропагандистську акцію Путіна
фото: росЗМІ

Росіяни збираються замість ходи постити фото ветеранів у соцмережах

Російська влада цього року не проводитиме традиційної очної ходи «Безсмертний полк» на 9 травня. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на співголову центрального штабу руху, депутатку Державної думи Олену Цунаєву.

«[Ходи вулицями міст] не буде. До цього моменту вже низка регіонів відмовилася через загрозу... Це все-таки єдина неподільна історія – хода «Безсмертний полк». Якщо десь люди не мають такої можливості, давайте використовувати інші варіанти», – сказала Цунаєва.

Член комітету Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Світлана Бессараб пояснила скасування традиційної ходи «Безсмертного полку» у 2023 році. Зокрема вона заявила, що бувають такі ситуації, коли велика кількість людей небезпечна.

Росіяни збираються замість ходи постити фото ветеранів у соцмережах. Причини скасування акції в традиційному вигляді – вуличної ходи з портретами – не повідомляються. 

Також повідомлялося, що цього року столиці країни-агресорки – Москві – не будуть проводитися мітинги та демонстрації, присвячені 1 Травня. 

Нагадаємо, російські окупанти вирішили не проводити військовий парад у Криму на 9 травня із «міркувань безпеки». 

Також заплановані паради на честь перемоги СРСР над нацистською Німеччиною скасовано у Курській і Бєлгородській областях, які межують з Україною.

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Теги: парад путін влада історія росія

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