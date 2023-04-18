«Безсмертний полк» помер. Росія скасувала улюблену пропагандистську акцію Путіна
Росіяни збираються замість ходи постити фото ветеранів у соцмережах
Російська влада цього року не проводитиме традиційної очної ходи «Безсмертний полк» на 9 травня. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на співголову центрального штабу руху, депутатку Державної думи Олену Цунаєву.
«[Ходи вулицями міст] не буде. До цього моменту вже низка регіонів відмовилася через загрозу... Це все-таки єдина неподільна історія – хода «Безсмертний полк». Якщо десь люди не мають такої можливості, давайте використовувати інші варіанти», – сказала Цунаєва.
Член комітету Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Світлана Бессараб пояснила скасування традиційної ходи «Безсмертного полку» у 2023 році. Зокрема вона заявила, що бувають такі ситуації, коли велика кількість людей небезпечна.
Росіяни збираються замість ходи постити фото ветеранів у соцмережах. Причини скасування акції в традиційному вигляді – вуличної ходи з портретами – не повідомляються.
Також повідомлялося, що цього року столиці країни-агресорки – Москві – не будуть проводитися мітинги та демонстрації, присвячені 1 Травня.
Нагадаємо, російські окупанти вирішили не проводити військовий парад у Криму на 9 травня із «міркувань безпеки».
Також заплановані паради на честь перемоги СРСР над нацистською Німеччиною скасовано у Курській і Бєлгородській областях, які межують з Україною.
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