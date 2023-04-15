«Мир, труд, май» у Москві не святкуватимуть через страх перед терактами
Російські комуністи не збираються зраджувати традиціям влаштовувати демонстрації на 1 травня
Цього року столиці країни-агресорки - Москві - не будуть проводитися мітинги та демонстрації, присвячені 1 Травня. Про це ТАСС розповів заступник голови Федерації незалежних профспілок РФ Олександр Шершуков.
Він зазначив, що федерація загалом радить цього року не влаштовувати таких заходів.
Шершуков уточнив, що причиною скасування демонстрацій є досить високий рівень терористичної небезпеки, у тому числі у регіонах, що знаходяться далеко від місця проведення військової спецоперації. Він наголосив, що саме тому першотравневі демонстрації у 2023 році потрібно проводити в іншій формі.
При цьому прессекретар комуністичної партії РФ Олександр Ющенко повідомив, що партія готується до демонстрацій і не збирається скасовувати їх. Він зазначив, що на всіх заходах КПРФ ефективно працює власна служба безпеки.
Нагадаємо, російські окупанти вирішили не проводити військовий парад у Криму на 9 травня із «міркувань безпеки».
Також заплановані паради на честь перемоги СРСР над нацистською Німеччиною скасовано у Курській і Бєлгородській областях, які межують з Україною.
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