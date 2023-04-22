Про відміну військових парадів у РФ

Парад на 9 травня у Москві буде. А чи буде на параді Путін – велике питання

Був у Єгипті свого часу такий президент – Анвар Садат. Відомий тим що разом з папою Асадом просрав Ізраїлю війну Судного дня, потім підписав Кемп-Девідські угоди і за це отримав Нобелівську премію миру. Займався репресіями всіх до кого дотягувався, зокрема ісламістів та коптів, толерував величезну корупцію і в кінці кінців проголосив себе пожиттєвим Президентом Єгипту. Від чого всі підофігіли трохи.

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Тому насправді більше всього Анвар Садат відомий своєю смертю.

6 жовтня 1981 року у Єгипті був величезний парад на честь річниці війни Судного дня, коли Єгипет та Сирія одночасно напали на Ізраїль. Звісно що парад був військовим, хоча що святкувати не дуже незрозуміло, так як війну Судного дня Єгипет програв. Але ж святкує РФ 23 лютого, хоча це день коли Німеччина висунула більшовикам ультиматум, тому що фронт більшовиків розсипався через дезертирство, і Ленін той ультиматум прийняв.

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Під самий кінець параду перед урядовою трибуною зупинилась артилерійська вантажівка з якою зістрибнув десантник і кинув у трибуну містера гранату. Граната розірвалася перед трибуною. Далі з вантажівки зістрибнули інші десантники і відкрили вогонь з автоматів. Поки всі присутні на трибуні намагалися кудись втекти, Анвар Садат встав і отримав дві кулі у шию та груди. Садат помер вже у лікарні, бо йому перебило легеневу артерію. Загалом тоді було вбито сім людей.

Відповідальність за вбивство на себе взяла ісламістська організація «Аль-Гамаа аль-Ісламія». Вбивство не було толком розслідувано, в організації замаху обвинувачували, окрім ісламістів, і ЦРУ і КДБ. Наступним президентом Єгипту став віце-президент генерал Хосні Мубарак, якого вже скинули аж у 2011 році під час Арабської Весни. Але навряд чи організатором був Мубарак, бо під час параду він сидів праворуч від Садата. Складно уявити, що хтось може організувати замах з участю містера гранати та хаотичної автоматичної стрілянини, сидячи поряд з основною ціллю замаху.

Саме тому чекісти під час парадів за участі Путіна перевіряють усю техніку з вибухотехніками, роззброюють солдатів і вживають найжорсткіших заходів безпеки.

Так ось парад на 9 травня у Москві буде.

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А чи буде на параді Путін – велике питання. Бо ППО то роззброїти ніззя, а довіряти власним солдатікам він вже не може.