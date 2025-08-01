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У Кишиневі в готелі знайдено мертвим українця

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Кишиневі в готелі знайдено мертвим українця
Тіло чоловіка знайшли 31 липня
фото з відкритих джерел

Поліція почала розслідування, щоб встановити всі обставини події

У центрі Кишинева, Молдова, в номері готелю Bella Donna знайдено мертвим громадянина України. Тіло чоловіка виявили вдень 31 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Point.md.

За попередніми даними, загиблим виявився 46-річний українець. Його тіло знайшов один зі співробітників готелю, який відразу ж повідомив поліцію. Чоловік був знайдений повішеним на дверній ручці в номері, де зупинився.

Судмедексперт, який прибув на місце події, при первинному огляді тіла не виявив слідів насильницької смерті. У зв'язку з цим правоохоронці розглядають самогубство як попередню версію.

Поліція почала розслідування, щоб встановити всі обставини події.

Раніше у готелі в Кракові було знайдено тіла двох чоловіків приблизно по 60 років. Один з них є громадянином України.

Також у притулку для біженців у німецькому місті Росток від поранень помер 46-річний українець. Про це пише Spiegel з посиланням на повідомлення місцевої прокуратури та поліції.

Теги: Молдова українці смерть

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