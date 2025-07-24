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Шерон Осборн виконала останнє бажання чоловіка незадовго до його смерті

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Шерон Осборн здійснила останнє бажання Оззі Осборна
фото: WireImage

Шерон Осборн допомогла організувати останній концерт чоловіка

Дружина лідера Black Sabbath Оззі Осборна Шерон «виконала заповітне бажання чоловіка» за кілька тижнів до його смерті. Як повідомляє «Главком» про це пише видання Hello!

Шерон Осборн переїхала разом із чоловіком на його батьківщину до Англії, де пара мала намір провести залишок життя, пішовши на пенсію. До цього зіркове подружжя протягом кількох десятиліть проживало в США.

Також, зазначає видання, Осборн допомогла організувати останній концерт чоловіка, який відбувся 5 липня на стадіоні Villa Park у Бірмінгемі. За словами вдови, Villa Park був єдиним місцем, де її чоловік міг завершити кар'єру, оскільки саме там він народився та виріс.

«Це стало святом музики. Усі покоління, яким Оззі передав естафету, були там», – ділилася враженнями про подію Осборн.

Оззі Осборн був двічі одружений. Його першою дружиною була Тельма Райлі, з якою він познайомився 1971 року в нічному клубі в Бірмінгемі, де вона працювала. У пари народилися двоє дітей: Джессіка та Луї. На Шерон Арден Оззі Осборн одружився 1982 року. За три наступні роки у них народилися троє дітей – Еймі, Келлі та Джек.

Вокаліст Black Sabbath Оззі Осборн помер 22 липня у віці 76 років. Це сталося через три тижні після його прощального концерту в Бірмінгемі, на стадіоні футбольного клубу Aston Villa – всього за 500 метрів від будинку, де він виріс. Через давно діагностовану хворобу Паркінсона «Принц пітьми» не міг ходити і весь концерт провів, сидячи на чорному троні.

До слова, розподіл спадщини легендарного фронтмена Black Sabbath Оззі Осборна «може ускладнити» податковий борг у розмірі $5 млн, який музикант залишив після себе.

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Теги: смерть Велика Британія концерт музикант

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