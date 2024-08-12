У Німеччині в притулку для біженців знайдено мертвим українця

Докази на місці інциденту свідчать про вбивство

У притулку для біженців у німецькому місті Росток від поранень помер 46-річний українець. Про це пише Spiegel з посиланням на повідомлення місцевої прокуратури та поліції.

За даними прокуратури та поліції Німеччини, чоловіка знайшли у понеділок, 12 серпня, приблизно о 12:15. Зазначається, що допомога прибула занадто пізно, лікарі констатували смерть 46-річного чоловіка.

Докази на місці інциденту свідчать про вбивство, поліція розпочала розслідування. Більше деталей поліція не надає.

Нагадаємо, у Німеччині понад тиждень правоохоронці розшукували зниклу дев'ятирічну українку. Валерія вийшла до школи о 6:50 ранку 3 червня, але на заняттях вона не з'явилась. Згодом через камери відеоспостереження правоохоронці виявили, що дитина не скористалась звичним автобусом для поїздки в школу.

Згодом німецька поліція на брифінгу підтвердила, що тіло, яке було знайдено 11 червня у лісі біля міста Дебельн, належить зниклій українській дівчинці Валерії.

До слова, у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин. Убиті росіянином українці у Німеччині виявилися військовослужбовцями.