Президентка Молдови звинуватила РФ у безпрецедентному втручанні у вибори

Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, аби провести своїх людей до наступного парламенту

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Російська Федерація готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори Молдови, заплановані на вересень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на News Maker.

Санду повідомила, що Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, аби провести своїх людей до наступного парламенту. Усі ці проєкти координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми лідера проросійської партії «Шор» Ілана Шора, якого підозрюють у спробі перевороту.

Як зазначила лідерка Молдови, Росія намагається підкуповувати виборців. Лише через криптовалюту планується спрямувати близько 100 млн євро. Також йдеться про організацію кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою.

Крім того, Росія займається організацією проплачених протестів, кібератаками на цифрову інфраструктуру, пов’язану з проведенням виборів, використанням церкви в інтересах іноземної держави, залученням так званих лідерів думок та інфлюенсерів для поширення повідомлень, спрямованих проти європейського курсу країни, саботаж голосування в діаспорі тощо.

«Втручання Росії несе серйозні ризики для громадського порядку та національної безпеки, а головне – може серйозно підірвати суверенітет країни й наше європейське майбутнє», – каже Санду.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду висловила серйозне занепокоєння щодо можливої дестабілізації ситуації в Придністров'ї з боку Росії. Глава держави заявила, що Москва може спровокувати ще більшу кризу в регіоні, щоб вплинути на майбутні парламентські вибори цієї осені та перебіг голосування на Лівому березі Дністра.

До слова, ставка Кремля на парламентських виборах, як і на президентських у 2024 році, полягає в тому, щоб замінити керівництво Республіки Молдова людьми, яких він може контролювати, і якщо йому вдасться контролювати владу, він використає Республіку Молдова проти України.