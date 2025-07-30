Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президентка Молдови звинуватила РФ у безпрецедентному втручанні у вибори

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Президентка Молдови звинуватила РФ у безпрецедентному втручанні у вибори
За словами Санду, Москва намагається підірвати суверенітет Молдови та її європейське майбутнє
фото з відкритих джерел

Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, аби провести своїх людей до наступного парламенту

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Російська Федерація готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори Молдови, заплановані на вересень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на News Maker.

Санду повідомила, що Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, аби провести своїх людей до наступного парламенту. Усі ці проєкти координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми лідера проросійської партії «Шор» Ілана Шора, якого підозрюють у спробі перевороту.

Як зазначила лідерка Молдови, Росія намагається підкуповувати виборців. Лише через криптовалюту планується спрямувати близько 100 млн євро. Також йдеться про організацію кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою.

Крім того, Росія займається організацією проплачених протестів, кібератаками на цифрову інфраструктуру, пов’язану з проведенням виборів, використанням церкви в інтересах іноземної держави, залученням так званих лідерів думок та інфлюенсерів для поширення повідомлень, спрямованих проти європейського курсу країни, саботаж голосування в діаспорі тощо.

«Втручання Росії несе серйозні ризики для громадського порядку та національної безпеки, а головне – може серйозно підірвати суверенітет країни й наше європейське майбутнє», – каже Санду.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду висловила серйозне занепокоєння щодо можливої дестабілізації ситуації в Придністров'ї з боку Росії. Глава держави заявила, що Москва може спровокувати ще більшу кризу в регіоні, щоб вплинути на майбутні парламентські вибори цієї осені та перебіг голосування на Лівому березі Дністра.

До слова, ставка Кремля на парламентських виборах, як і на президентських у 2024 році, полягає в тому, щоб замінити керівництво Республіки Молдова людьми, яких він може контролювати, і якщо йому вдасться контролювати владу, він використає Республіку Молдова проти України.

Читайте також:

Теги: Молдова Майя Санду вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За результатами перерахунку Навроцький отримав 48 473 голоси
Польща завершила перерахунок голосів на президентських виборах: підсумки
25 липня, 18:20
Дністер є важливою для енергозабезпечення Молдови річкою
Молдова попросила Україну допомогти стабілізувати рівень води в Дністрі
24 липня, 21:06
Нашестя сарани зафіксовано у чотирьох областях
Нашестя сарани зафіксовано у чотирьох областях
23 липня, 18:49
Міністерство оборони Молдови заявило про вжиття заходів для зміцнення ППО
Молдова посилює ППО через обстріли Росії
17 липня, 15:32
Екрем Імамоглу отримав 1 рік та 8 місяців позбавлення волі
Майже два роки за ґратами: у Туреччині відбувся суд над головним опонентом президента Ердогана
17 липня, 10:51
Соратник Юлії Тимошенко Максим Соколов сподівається, що зміни до Виборчого кодексу будуть швидко прийняті в першому читанні
Соратник Тимошенко пояснив, навіщо «Батьківщина» подала законопроєкт про нові правила виборів
14 липня, 16:37
Поль Бія керує країною упродовж 43 років
Найстаріший президент світу знову балотуватиметься
14 липня, 13:27
За словами Петра Павела, 2024-го Чехія змогла поставити Україні близько 1,5 млн одиниць великокаліберних боєприпасів
Президент Чехії не виключив припинення допомоги Україні після парламентських виборів
3 липня, 12:05
Перемога Навроцького майже напевно означатиме продовження конфлікту між президентом і урядом
Верховний суд підтвердив перемогу Навроцького на президентських виборах у Польщі
2 липня, 01:26

Політика

Італія викликала російського посла через «список русофобії»
Італія викликала російського посла через «список русофобії»
Президентка Молдови звинуватила РФ у безпрецедентному втручанні у вибори
Президентка Молдови звинуватила РФ у безпрецедентному втручанні у вибори
Війна в Україні може бути призупинена найближчим часом. Туск зробив заяву
Війна в Україні може бути призупинена найближчим часом. Туск зробив заяву
Делегати влаштували демарш проти росіян на конференції в Женеві (відео)
Делегати влаштували демарш проти росіян на конференції в Женеві (відео)
Трамп розповів, як перша леді США ставиться до Путіна
Трамп розповів, як перша леді США ставиться до Путіна
Трамп заявив, що Сі Цзіньпін хоче приїхати у США
Трамп заявив, що Сі Цзіньпін хоче приїхати у США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2025
29K
Син Василя Стуса розповів, що йому добре жилося за часів СРСР
12K
Міносвіти назвало три найпопулярніші спеціальності серед вступників цьогоріч
11K
Трамп розповів, як перша леді США ставиться до Путіна
6189
Туристи визначили найкраще місто в Європі

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Вчора, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua