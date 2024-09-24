Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС

За словами Зеленського, Росія може використовувати знімки українських АЕС для підготовки ударів по них

Росіяни фотографують українські атомні електростанції за допомогою китайських супутників. Не виключено, що це потрібно для підготовки ударів по АЕС. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News.

«За останніми даними, Росія використовує китайські супутники та фотографує деталі об'єктів на ядерних об'єктах. І на наш досвід, якщо Росія фотографує певні об'єкти, то виникає загроза завдання ударів по ядерних об'єктах», – сказав Зеленський.

Президент не уточнив, які саме були китайські супутники у використанні РФ: комерційні або ж такі, які контролює китайський уряд. Зеленський додав, що поділиться інформацією, яку має Україна, з лідерами на Генеральній Асамблеї ООН.

Нагадаємо, уночі 22 вересня було зафіксовано ще один проліт ударного безпілотника поруч з промисловим майданчиком Хмельницької АЕС. Таким чином окупанти намагалися зімітувати атаку на атомний об'єкт.

Як повідомлялося, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) протягом трьох ночей поспіль фіксували проліт безпілотників лише за кілька кілометрів від Південноукраїнської АЕС.

До слова, подальші російські удари по енергомережі України можуть призвести до надзвичайної ситуації на одній із трьох робочих атомних електростанцій, які досі контролюються Києвом.