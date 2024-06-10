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В Індонезії п'ятиметровий пітон проковтнув жінку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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В Індонезії п'ятиметровий пітон проковтнув жінку
Випадки, коли пітони вбивають і ковтають людей, вважають надзвичайно рідкісними
фото ілюстративне

Це вже п'ятий подібний випадок в Індонезії із 2017 року

У центральній Індонезії місцеві вбили величезного пітона, розрізали його живіт і знайшли всередині тіло раніше зниклої жінки. Про це пише DW.

Інцидент стався у селі Калемпанг. Повідомляється, що родичі 45-річної Фаріди занепокоїлися, коли вона пішла на ринок і не повернулася додому.

Родина розпочала пошуки. Наступного ранку чоловік жінки знайшов її покинуті речі, а поблизу місцеві виявили п'ятиметрового пітона з роздутим животом.

«Вони вирішили розрізати черево пітона. Як тільки зробили це, відразу побачили голову Фаріди», – розповів голова поселення Саурді Росі.

Староста села зазначив, що, найімовірніше, пітон вкусив жінку, задушив, а потім цілком проковтнув її.

Випадки, коли пітони вбивають і ковтають людей, вважають надзвичайно рідкісними. Місцеві ЗМІ зазначають, що з 2017 року – це вже п'ятий подібний випадок в Індонезії.

Нагадаємо, 9 червня, на схилі гори Піп Іван Мармароський, що поблизу кордону з Румунією, було знайдено тіло людини. Про це повідомила Держприкордонслужба (ДПСУ). Прикордонники розповіли, що тіло загиблого виявив місцевий мешканець, після чого повідомив про це прикордонному наряду.

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Теги: тварини Індонезія смерть

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