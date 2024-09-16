Вибух у центрі Кельна: камери спостереження зафіксували підозрюваного

Чоловіка, який підозрюється у підриві, розшукує поліція

Камери спостереження зафіксували підозрюваного у вчиненні підриву у центрі Кельна в Німеччині. Масштабна поліцейська операція на місці вибуху триває. Про це повідомляє Welt.

Повідомляється, що вибух стався на трасі Гогенцоллернринг. Також стало відомо, що ймовірний підривник потрапив на камери відеоспостереження.

У понеділок вранці у центрі Кельна стався вибух. Значно пошкоджено вхідну частину будівлі. Зараз чоловіка, який підозрюється у підриві, розшукує поліція. Є «записи поліцейського відеоспостереження».

Спочатку повідомлялося, що постраждалих немає. Однак, за даними поліції, внаслідок вибуху легко постраждав 53-річний чоловік. Газета Bild також повідомляє, що у лікарні з вибуховою травмою перебуває прибиральниця закладу.

За даними WDR, вибуховий пристрій вибухнув незабаром після шостої ранку біля нічного клубу Vanity на Hohenzollernring. Зазначається, що у вхідній частині будівлі впала плитка стелі та вилетіли вікна. Як повідомляє Bild, власник будівлі оцінив матеріальний збиток у «100 тис. євро».

На відео з камери спостереження, про яке спочатку повідомляв «Експрес», видно вхідну частину будівлі. На ньому зображено людину в худі, яка кладе сумку перед входом. Потім відбувається вибух. Спільників на відео не видно.

Нагадаємо, у центрі німецького міста Кельн (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, – «Главком») пролунав вибух. Про це пише видання Kölner Stadt-Anzeiger. За даними ЗМІ, зараз район події повністю перекритий правоохоронцями. Інцидент стався між площею Рудольфплатц та вулицею Еренштрассе. Поліцейські закликали громадян уникати місця події.