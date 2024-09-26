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У Китаї затонув новітній атомний підводний човен – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Китаї затонув новітній атомний підводний човен – WSJ
Інцидент з китайським човном трапився на суднобудівному заводі поблизу Уханя
фото з відкритих джерел

Китай намагався приховати невдачу з підводним човном

Китай намагався приховати затоплення новітнього підводного атомного човна. Це стало серйозною невдачею для однієї з пріоритетних програм озброєнь країни. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Навесні цього року в Китаї затонув новітній атомний ударний підводний човен. Інцидент, який китайська влада намагалася приховати, стався на суднобудівному заводі поблизу Уханя наприкінці травня або на початку червня.

Видання зауважило, що це сталося в той час, коли Китай наполегливо намагається розширити свій військово-морський флот, в тому числі флот атомних підводних човнів.

Наразі США не знають, чи перевозив підводний човен ядерне паливо під час затоплення, але експерти поза межами американського уряду вважають, що це цілком ймовірно.

Нагадаємо, вперше у своїй історії китайські війська вивели із портів базування у відкрите море всі свої авіаносці. Як зазначають аналітики, це може бути репетицією до ймовірної війни із Тайванем.

Раніше Міністерство оборони Китаю провело тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети з імітованою боєголовкою у води Тихого океану.

Як повідомлялося, Росія запустила виробництво ударних безпілотників дальнього радіуса дії в Китаї для використання у війні проти України.

До слова, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Китай збільшує свій ядерний потенціал.

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Теги: Китай корабель

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