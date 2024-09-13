Пекін відповів на критику Зеленського про «мирний план» Китаю та Бразилії

Раніше Зеленський назвав китайський та бразильський план урегулювання війни «деструктивним»

За словами речниці китайського МЗС, «мирні ініціативи» Китаю та Бразилії отримали позитивну реакцію з понад 110 країн

Китай продовжить сприяти мирним переговорам і відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи. Про це заявила речниця китайського МЗС Мао Нін.

Так, речниця прокоментувала нещодавню критику президента України Володимира Зеленського так званого «мирного плану» Китаю та Бразилії, який президент назвав «деструктивним».

Посадовиця нагадала, що Китай і Бразилія висунули шість спільних домовленостей щодо вирішення «невідкладного пріоритету», який полягає в деескалації ситуації.

«У загальних домовленостях підкреслюється, що всі відповідні сторони повинні дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме заборони розширення поля бою, ескалації боїв і жодних провокацій з боку будь-якої сторони. Він також закликає всі сторони бути відданими діалогу та переговорам, збільшувати гуманітарну допомогу, протистояти використанню ядерної зброї, протистояти нападам на атомні електростанції та захищати стабільність глобальних промислових ланцюгів і ланцюгів поставок», – сказала Мао Нін.

За словами речниці, «мирні ініціативи» Китаю та Бразилії отримали позитивну реакцію з понад 110 країн.

Посадовиця додала, що Китай продовжить наполягати на політичному врегулюванні «української кризи».

«Щодо української кризи, в тому числі щодо шести спільних домовленостей, Китай підтримує тісні контакти з Україною. Китай продовжить сприяти мирним переговорам і відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи», – заявила речниця.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного місяця.

До слова, коментуючи можливий «мирний план» канцлера Німеччини Олафа Шольца, президент Володимир Зеленський, заявив, що не впевнений в існуванні такого плану.