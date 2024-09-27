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Китай створить новий союз для «врегулювання українського питання»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Китай створить новий союз для «врегулювання українського питання»
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся з головним спеціальним радником президента Бразилії Селсо Аморімом
фото: fmprc.gov.cn

Очільник китайського МЗС пояснив, чим займатимуться «Друзі Миру»

Китай разом із країнами Глобального Півдня планує створити платформу «Друзі Миру», яка займатиметься «політичним врегулюванням українського питання». Про повідомило міністерство закордонних справ Китаю.

У кулуарах ООН міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся з головним спеціальним радником президента Бразилії Селсо Аморімом. Під час цієї зустрічі Ван Ї розповів, що Китай, Пакистан та інші країни Глобального Півдня мають намір створити платформу «Друзі Миру», яка буде спрямована на «кризу в Україні». За словами глави МЗС Китаю, ця платформа є відкритою та не прагне ні з ким конкурувати.

«Друзі Миру» мають на меті об’єктивний і раціональний голос і відіграватимуть конструктивну роль у політичному врегулюванні українського питання», – йдеться в повідомленні.

Водночас спецпредставник Бразилії наголосив, що Китаю та його країна можуть продовжувати працювати разом, щоб відігравати роль «друзів миру», досягати загального консенсусу та сприяти охолодженню ситуації».

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на Саміті майбутнього у Нью-Йорку заявив, що країнам потрібно зміцнити верховенство міжнародного права та відмовитися від «закону джунглів». 

До відома, Бразилія та Китай закликають до проведення міжнародної мирної конференції за рівноправної участі всіх сторін для обговорення пропозицій щодо деескалації російсько-української війни. 

Також повідомлялося, що Китай та Бразилія не взяли участь у Саміті миру в Швейцарії та не підписали підсумкове комюніке.

До слова, президент Володимир Зеленський розкритикував так званий «мирний план» Китаю та Бразилії і назвав його «деструктивним».

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Теги: війна Україна Бразилія Китай

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