Російська економіка йде на дно. Хроніка санкцій

Експорт російської нафти падає через небажання Китаю її купувати

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій

1

Росія втрачає мільярди через знижку на газ для Китаю.

Середня ціна газу для КНР наступного року становитиме $261 за тисячу кубометрів, що на 35% нижче за поточні ціни в Європі – $402 за тисячу кубометрів.

З урахуванням обсягу поставок, який з наступного року вийде на закладені в контракті 38 млрд кубометрів газу, китайські знижки коштуватимуть «Газпрому» $3 млрд наступного року, $3,1 млрд – 2026-го і $3,6 млрд – 2027-го.

Накопиченим підсумком за три роки Росія недоотримає майже $11 млрд порівняно з цінами на інших ринках «Газпрому».

2

В Росії обсяг незавантажених нафтопереробних потужностей у вересні зріс на 34% порівняно із серпнем.

Причиною стали технічні перебої, атаки українських безпілотників та сезонне обслуговування.

Загальний обсяг потужностей переробки первинної нафти, які не використовувались в Росії за січень–вересень досяг 32 млн тонн, що на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

3

Китай заборонив своїм автоконцернам будувати заводи у Росії.

Міністерство торгівлі Китаю на нараді, що відбулася на початку липня, попередило автовиробників про ризики, пов'язані з інвестиціями за кордоном.

Китайські компанії прагнуть міжнародної експансії з метою компенсувати уповільнення зростання на внутрішньому ринку.

Співробітники Мінторгу, посилаючись на розпорядження уряду, «наполегливо не рекомендували» інвестувати у будівництво заводів у Росії та Туреччині, не дозволили вкладатися в Індію, але у більш м'яких висловлюваннях описали ризики при роботі в Європі та Таїланді.

Китай неухильно нарощує частку у продажах нових автомобілів у Росії (у серпні вони становили рекордні 90 000 машин), але бажання розвивати виробництво в РФ не демонструє.

4

Експорт російської нафти падає через небажання Китаю її купувати.

У Росії через санкції залишилося фактично лише два покупці на її нафту – Індія та Китай, і вони скоротили закупівлі.

Постачання до Індії впали у серпні на 14,5% (310 000 барелів на добу). Це багато в чому пов'язано з плановим ремонтом на індійських НПЗ у серпні-вересні.

За даними Митного управління Китаю, країна у липні (останні дані) отримувала з Росії морем та трубопроводами 1,76 млн барелів на добу: це на 14,1% менше, ніж у червні, і на 7,4% менше, ніж роком раніше.

Попит китайської економіки на нафту та нафтопродукти падає практично у всіх секторах, де вони використовуються, що пояснюється як сильним уповільненням темпів її зростання та кризою на ринку нерухомості, так і радикальними змінами в енергобалансі.

Більше половини автомобілів, проданих у Китаї у липні та серпні, були електричними, а значна частина нових вантажівок тепер працює на природному газі.

5

Рада Європейського Союзу продовжила до 15 березня 2025 року обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

Санкції продовжуватимуть застосовуватися до понад 2200 осіб та організацій.

Чинні санкції передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів і заборону надання коштів або інших економічних ресурсів зазначеним особам та організаціям.

6

США запровадили посилені санкції проти Росії в IT сфері.

Низка провідних компаній і сервісів оголосили про вихід з російського ринку або запровадження нових обмежень для російських користувачів.

Нові санкції заборонять також американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів. Серед нових санкцій:

Google заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами та позбавив російських блогерів можливості отримувати дохід через AdSense;

Atlassian, Jira, Trello та Confluence оголосили про повний вихід з російського ринку;

Сервіс Notion, який використовувався для організації роботи та управління проєктами, став недоступним у РФ;

Сервіс Miro не обслуговуватиме російські та білоруські акаунти; Компанія Microsoft розпочала відключення російських користувачів від своїх хмарних сервісів;

Сервіс Slack виходить з російського ринку, припиняючи обслуговування корпоративного месенджера;

Системи CAD, Autodesk вийшли з росії, а SAP та Oracle залишили ERP-ринок країни

7

Найбільші американські, європейські та японські компанії активно скорочують свої інвестиції в Китай.

Економіка Китаю повільно відновлюється після пандемії Covid-19. Ситуація ускладнюється кризою на ринку нерухомості та напруженням у зовнішньоторговельних відносинах із США.

Кількість компаній, які, як і раніше вважають КНР пріоритетним напрямком для інвестицій, впала до мінімального рівня за останні 25 років.

Із 306 опитаних компаній 20% планують продовжити скорочення інвестицій у 2025 р.

За підсумками 2023 року прямі іноземні інвестиції у Китай знизилися на 8%.

Південнокорейська компанія Hyundai продала три заводи в Китаї і перейшла на розширення виробництва в Індії.

Американська хайтек-корпорація IBM вирішила вивести свої дослідні інститути за межі Китаю, що призвело до звільнення понад 1000 співробітників компанії.

8 вересня влада Китаю прийняла рішення зняти з 1 листопада всі обмеження на іноземні інвестиції у виробничий сектор.

8

Декілька країн Європейського Союзу мають намір оскаржити рішення голови Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої щодо плану кредитора співпрацювати з Росією з економічних питань вперше після вторгнення в Україну.

На зустрічі представників ЄС у середу Франція, Бельгія та Польща, а також країни Балтії та Північної Європи заявили, що вони були здивовані рішенням МВФ на початку цього місяця відновити щорічні економічні огляди російської економіки.

Представник Литви сказав, що країна планує підняти це питання безпосередньо з Георгієвою під час обідньої зустрічі в п'ятницю в Будапешті з європейськими міністрами фінансів.

Він також заявив, що перша місія великої міжнародної організації в Росію після вторгнення в лютому 2022 року може бути використана москвою як пропаганда, щоб показати, що її міжнародна ізоляція послаблюється.

Представники європейських країн також планують надіслати листа Георгієвій, який, як очікується, підпишуть кілька членів ЄС, висловлюючи стурбованість процесом, який, як може здатися, веде до нормалізації відносин з москвою.

9

Через вплив санкцій спостерігається скорочення експорту з ЄС до Росії до рекордно низьких рівнів.

Постачання деяких особливо важливих для російської промисловості категорій товарів взагалі припинилося.

За даними Євростату, експорт із ЄС до Росії у червні 2024 року становив 2,4 млрд євро. Це найнижчий показник із 1 січня 2003 року.

Суттєве зменшення зафіксовано в категорії машин та обладнання, де сума імпорту до Росії з ЄС скоротилася в червні до 365 млн з 3,5 млрд євро від показника червня 2021 року. У санкційних категоріях експорт взагалі припинився.

Експорт до Росії електрогенеруючого обладнання стрімко знижувався з початку війни та введення санкцій. У червні цього року він становив лише 30 тисяч євро проти 35 млн трьома роками раніше, що на 99,91% менше. Але за той же час Туреччина збільшила імпорт цього обладнання з ЄС на 42%, а ОАЕ у п'ять з половиною разів – до 48,7 млн і 54,8 млн євро відповідно.

Інший найважливіший для російської економіки товар – деталі літаків. У червні 2021 року Росія закупила їх у ЄС на 13 млн євро, а зараз постачання заборонені. Натомість Емірати збільшили такий імпорт майже в 15 разів, до 23,6 млн євро, а Туреччина – на третину, до 12,7 млн євро.

Інтегральні мікросхеми – ще один ключовий та дефіцитний у Росії європейський імпорт. У червні 2021 року Росія ввезла їх на 56 млн євро, а через три роки – всього на 2,3 тисячі євро. Так, основну частину необхідних мікрочіпів Росія тепер купує в Китаї, але, судячи з даних Євростату, спостерігається й надходження і з Європи через треті країни. У вісім разів, до 37 тисяч євро, збільшилось постачання чіпів з ЄС до Вірменії, до Туреччини експорт зріс до 25 млн євро в червні цього року, хоча трьома роками раніше було лише 14 млн.

Після введення санкцій попит на морське навігаційне обладнання з ЄС несподівано зріс у Вірменії та Киргизстані і становить в окремі місяці сотні тисяч євро, досягнувши в січні цього року майже мільйона євро в Киргизстані та 6,5 млн євро у Вірменії.

ЄС вимагає від європейських експортерів, включно з їхніми дочірніми компаніями, «докладати всіх необхідних зусиль» для виявлення кінцевого покупця. У разі неможливості переконатися, що товар не буде реекспортовано в Росію, ЄС рекомендує контракт не укладати.

Для Росії заходи, які вводяться, підривають роботу російської економіки в цілому і ВПК зокрема.

Американські вторинні санкції створюють численні проблеми із проходженням платежів через треті країни, включаючи Китай. Транзакції проходять довше, або скасовуються. Платежі доводиться проводити через дрібні банки третіх країн, які не дуже бояться втрати американський ринок, що знижує надійність та підвищує витрати.

Європейські заходи призведуть до проблем на стадії укладання контрактів – вони довше отримуватимуть схвалення, їх частіше відкладатимуть та скасовуватимуть.

Для обходу дедалі жорсткіших правил європейського нагляду російські покупці створюватимуть дедалі складніші системи прокладок і посередників, розмитнювати товари у третіх країнах і вже потім ввозити в Росію.

Повного ембарго на постачання Росію санкційних товарів добитися дуже важко. Реалістична мета – збільшувати ціну обходу заборони експорту для російської економіки.

Навіть без запровадження нових секторальних обмежень, посилення контролю за посередниками та експортерами істотно збільшує санкційний тиск, ускладнюючи роботу російського ВПК та інших галузей.

10

Минулого місяця кілька країн ЄС витратили на закупівлю російських вуглеводнів понад €1 млрд.