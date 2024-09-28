Головна Світ Політика
search button user button menu button

Блінкен повідомив, що заяви Китаю про мир в Україні «не збігаються з діями»

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Блінкен повідомив, що заяви Китаю про мир в Україні «не збігаються з діями»
Ентоні Блінкен зустрівся з Ван Ї
фото: Reuters

Блінкен заявив, що близько 70% верстатів та 90% мікроелектроніки Росія імпортує з Китаю

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час переговорів з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї підкреслив сильну стурбованість США щодо підтримки Китаєм оборонно-промислової бази Росії, заявивши, що розмови Пекіна про мир в Україні «не збігаються з діями». Про це повідомляє Reuters. 

Блінкен заявив, що близько 70% верстатів, які імпортує Росія, і 90% мікроелектроніки, походять з Китаю і Гонконгу. Це допомагає Москві виробляти ракети, бронетехніку і боєприпаси, необхідні для війни в Україні.

«Тож коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче бачити припинення конфлікту, а з іншого боку, дозволяє своїм компаніям здійснювати дії, які фактично допомагають Путіну продовжувати агресію, це зовсім не узгоджується», – зауважив Блінкен. 

Нагадаємо, що союзники України отримали новий звіт, який підтверджує, що китайська компанія постачає Росії спеціалізовані військові безпілотники для випробувань в Україні. 

Читайте також:

Теги: Китай МЗС Ентоні Блінкен США росія війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До китайської національної енергетичної мережі підключили найбільшу у світі систему накопичення енергії потужністю 30 МВт, створену на основі маховиків
Китай побудував унікальну систему зберігання енергії: у чому особливість
26 вересня, 19:18
Практично не змінюється температура повітря протягом дня – такою вона буде найближчими днями
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 вересня, 00:05
«Укрзалізниця» подала до уряду план «гармонізації» тарифів на перевезення
Система вантажних тарифів залізниці має бути реформована на основі європейського досвіду – Каленков
25 вересня, 12:43
Мобілізацію чоловіків віком 18-25 років зупинено, Ізраїль посилює удари по «Хезболлі». Головне за 23 вересня
Мобілізацію чоловіків віком 18-25 років зупинено, Ізраїль посилює удари по «Хезболлі». Головне за 23 вересня
23 вересня, 21:00
Футболка Тимощука була продана за 700 тисяч рублів (приблизно $7500)
Ексдружина Тимощука прокоментувала те, що він передав футболку на російський воєнний аукціон
23 вересня, 15:53
Дворазовий чемпіон світу та багаторазовий чемпіон України з панкратіону Ярослав Стрілець загинув, захищаючи Україну
Йому назавжди 21. Згадаймо чемпіона світу з панкратіону Ярослава Стрільця
18 вересня, 09:00
До проєкту бюджету на 2025 рік закладений курс на рівні 45 грн/долар
Як тривалість війни вплине на курс долара: прогноз уряду
16 вересня, 08:43
Руслан Панезьоров: Під моїм началом погоджувалися виходити на завдання навіть ті, хто спочатку відмовлявся через страх
Герой України Руслан Панезьоров: Середній вік воїнів – 40-45. Для штурмів треба молодші хлопці Інтерв'ю
9 вересня, 16:55
Українська держава сьогодні, у якій живуть і українці, і поляки і громадяни іших походжень має демонструвати найвищі приклади гуманізму і збереження пам'яті про усіх замордованих
Росія робить усе, аби розсварити Україну та Польщу. Як протидіяти
1 вересня, 12:37

Політика

Блінкен повідомив, що заяви Китаю про мир в Україні «не збігаються з діями»
Блінкен повідомив, що заяви Китаю про мир в Україні «не збігаються з діями»
Естонське селище змінює назву через російську агресію проти України
Естонське селище змінює назву через російську агресію проти України
Москва через платформу «Друзі миру» хоче показати, що Україна проти переговорів – ISW
Москва через платформу «Друзі миру» хоче показати, що Україна проти переговорів – ISW
Обстріл Ізраїлем Бейрута: доля керівника «Хезболли» поки невідома
Обстріл Ізраїлем Бейрута: доля керівника «Хезболли» поки невідома
Боррель відповів на закиди про те, що ЄС «недостатньо» допомагає Україні
Боррель відповів на закиди про те, що ЄС «недостатньо» допомагає Україні
Союзники РФ виступили проти ядерного шантажу та будь-яких погроз Україні на цю тему
Союзники РФ виступили проти ядерного шантажу та будь-яких погроз Україні на цю тему

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2024
16K
Зник на Курщині. Українські правоохоронці почали розслідувати новий тип справ
11K
Китай створить новий союз для «врегулювання українського питання»
6171
Дослідники б'ють на сполох через економіку Німеччини
6044
Втрати ворога станом на 27 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
5457
Демобілізація для ЗСУ не потрібна? Військова викликала обговорення у мережі

Новини

Підсумки візиту Зеленського до США, союзники РФ проти ядерних погроз: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві за ніч тривога оголошувалась два рази і тривала більше трьох годин
Сьогодні, 06:05
Половину України накриє дощами: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:00
Нідерланди попрощались із F-16: урочисте відео останнього польоту
Вчора, 22:52
Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Вчора, 07:00
Майже без опадів, хмарно, але сухо: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua