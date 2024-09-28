Блінкен повідомив, що заяви Китаю про мир в Україні «не збігаються з діями»

Блінкен заявив, що близько 70% верстатів та 90% мікроелектроніки Росія імпортує з Китаю

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час переговорів з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї підкреслив сильну стурбованість США щодо підтримки Китаєм оборонно-промислової бази Росії, заявивши, що розмови Пекіна про мир в Україні «не збігаються з діями». Про це повідомляє Reuters.

Блінкен заявив, що близько 70% верстатів, які імпортує Росія, і 90% мікроелектроніки, походять з Китаю і Гонконгу. Це допомагає Москві виробляти ракети, бронетехніку і боєприпаси, необхідні для війни в Україні.

«Тож коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче бачити припинення конфлікту, а з іншого боку, дозволяє своїм компаніям здійснювати дії, які фактично допомагають Путіну продовжувати агресію, це зовсім не узгоджується», – зауважив Блінкен.

Нагадаємо, що союзники України отримали новий звіт, який підтверджує, що китайська компанія постачає Росії спеціалізовані військові безпілотники для випробувань в Україні.