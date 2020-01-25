У Китаї вже майже 1300 осіб інфіковані коронавірусом - понад 40 померли



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180 нових випадків коронавірусною інфекції були підтверджені в провінції Хубей

У Китаї 1 тисяча 287 осіб вже інфіковані коронавірусом, при цьому 41 випадок мав летальний результат.

Про це повідомили китайські національні органи охорони здоров’я, передає Global Times.

«Станом на суботу в країні підтверджено 1 тис. 287 випадків захворювання коронавірусом в Ухані та 41 випадок смерті», – повідомляє медичне відомство.

При цьому 180 нових випадків коронавірусною інфекції були підтверджені в провінції Хубей, 15 з яких – в місті Ухан. В цілому, станом на ранок 25 січня в провінції зафіксовано до 729 заражень коронавірусом і 39 смертей через нього.

Раніше повідомлялося, що в Китайському місті Ухан, де були зафіксовані перші випадки захворювання новим коронавірусом, розпочали будівництво лікарні на тисячу місць. Об’єкт планують здати в експлуатацію вже до початку лютого.

Як відомо, коронавірус дістався Європи: підтверджено два випадки зараження у Франції. Також Непал повідомив про перший випадок зараження на коронавірус.

Зазначимо, що в Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.