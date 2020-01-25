  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Помер ексгравець НБА, який яскраво виступав в Україні

    • Розсилка
    Роберт Арчібальд залишається єдиним шотландцем в НБА - Помер ексгравець НБА, який яскраво виступав в Україні
    Роберт Арчібальд залишається єдиним шотландцем в НБА
    Планета Баскетбол

    Робертові Арчібальду було всього 39

    Екс-центровий збірної Великобританії з баскетболу Роберт Арчібальд помер в Іллінойсі (США) на 40-му році життя. Причини смерті гравця поки не називаються.

    Арчібальд був єдиним в історії шотландським гравцем, якому вдалося пробитися в Національну баскетбольну асоціацію. За кар'єру в Лізі він зіграв 44 матчі за «Мемфіс», «Фінікс», «Торонто» і «Орландо».

    Після НБА центровий мав доволі успішну кар'єру в Європі, де встиг пограти за іспанську «Валенсію», італійське «Пезаро», іспанський «Ховентут», український «Азовмаш», іспанські «Унікаху» і «Сараґосу».

    В Україні Арчібальд виграв Суперлігу-2008, ставши MVP фінальної серії того сезону.

     Читайте також: Помер відомий бізнесмен, експрезидент українського футбольного клубу
    смерть баскетбол НБА БК Азовмаш
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ