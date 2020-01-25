Помер ексгравець НБА, який яскраво виступав в Україні



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Роберт Арчібальд залишається єдиним шотландцем в НБА Планета Баскетбол

Робертові Арчібальду було всього 39

Екс-центровий збірної Великобританії з баскетболу Роберт Арчібальд помер в Іллінойсі (США) на 40-му році життя. Причини смерті гравця поки не називаються.

Арчібальд був єдиним в історії шотландським гравцем, якому вдалося пробитися в Національну баскетбольну асоціацію. За кар'єру в Лізі він зіграв 44 матчі за «Мемфіс», «Фінікс», «Торонто» і «Орландо».

Після НБА центровий мав доволі успішну кар'єру в Європі, де встиг пограти за іспанську «Валенсію», італійське «Пезаро», іспанський «Ховентут», український «Азовмаш», іспанські «Унікаху» і «Сараґосу».

В Україні Арчібальд виграв Суперлігу-2008, ставши MVP фінальної серії того сезону.