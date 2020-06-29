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    Здоров'я

    В Україні щотижня фіксується більше 4 тис. хворих із пневмонією

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    Кількість захворювань на пневмонію стрімко зростає - В Україні щотижня фіксується більше 4 тис. хворих із пневмонією
    Кількість захворювань на пневмонію стрімко зростає

    Усі хворі з пневмонією проходять ПЛР-тестування

    В Україні за останній місяць кількість випадків захворювання на пневмонію збільшилась більш ніж удвічі, переважна частина пневмоній — це ускладнення Covid-19.

    Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов сьогодні на брифінгу.

    За його словами, наразі у країні фіксується більше 4 тисяч хворих з пневмонією на тиждень. Всі вони обов’язково проходять ПЛР-тестування, незалежно від наявності симптомів коронавірусної хвороби.

    Як повідомлялося, станом на ранок 29 червня в Україні підтверджено 43628 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 646 нових випадків коронавірусу, це на 271 випадок менше, ніж учора (917).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      43628
    • Хворіють
      23454
    • Одужали
      19027
    • Померли
      1147

    У Києві підтверджено 4980 випадків захворювання на Covid-19. Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 45 людей.

    Наразі в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів 12 областей і місто Київ.

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