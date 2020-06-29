В Україні щотижня фіксується більше 4 тис. хворих із пневмонією



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Кількість захворювань на пневмонію стрімко зростає

Усі хворі з пневмонією проходять ПЛР-тестування

В Україні за останній місяць кількість випадків захворювання на пневмонію збільшилась більш ніж удвічі, переважна частина пневмоній — це ускладнення Covid-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов сьогодні на брифінгу.

За його словами, наразі у країні фіксується більше 4 тисяч хворих з пневмонією на тиждень. Всі вони обов’язково проходять ПЛР-тестування, незалежно від наявності симптомів коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 червня в Україні підтверджено 43628 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 646 нових випадків коронавірусу, це на 271 випадок менше, ніж учора (917).

Коронавірус в Україні

Всього 43628

Хворіють 23454

Одужали 19027

Померли 1147

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У Києві підтверджено 4980 випадків захворювання на Covid-19. Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 45 людей.

Наразі в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів 12 областей і місто Київ.

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