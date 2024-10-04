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У Конго перекинулося судно з майже 300 пасажирами на борту (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Конго перекинулося судно з майже 300 пасажирами на борту (відео)
Смертельні аварії човнів є поширеним явищем у конголезьких водах, де судна часто завантажені понад міру
скріншот з відео

Переповнене багатопалубне судно хиталося з боку на бік, перш ніж перекинулося

Щонайменше 78 людей потонули в озері Ківу на сході Демократичної Республіки Конго унаслідок перекидання човна зі 278 пасажирами на борту. Про це повідомляє Reuters.

В мережі з'явилося відео, де переповнене багатопалубне судно хиталося з боку на бік, перш ніж перекинулося.

Губернатор провінції Південне Ківу заявив, що кількість загиблих становить 78 осіб, а 278 були на борту. «Знадобиться щонайменше три дні, щоб отримати точні цифри, тому що ще не всі тіла були знайдені», – сказав губернатор Жан-Жак Пурісі.

Губернатор сусідньої провінції Північне Ківу повідомив, що в аварії вижили 58 осіб, і що на цей час підтверджено загибель 28 осіб. За його словами, човен перекинувся приблизно за 700 метрів від порту, і причини аварії з'ясовуються.

Смертельні аварії човнів є поширеним явищем у конголезьких водах, де судна часто завантажені понад міру.

Нагадаємо, біля італійського міста Палермо затонула 56-метрова яхта, на якій перебували 22 людини. 

До слова, Китай намагався приховати затоплення новітнього підводного атомного човна. Це стало серйозною невдачею для однієї з пріоритетних програм озброєнь країни.

Навесні цього року в Китаї затонув новітній атомний ударний підводний човен. Інцидент, який китайська влада намагалася приховати, стався на суднобудівному заводі поблизу Уханя наприкінці травня або на початку червня.

Теги: корабель Африка трагедія

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