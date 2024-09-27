Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Індії під час фестивалю потонуло 45 людей, серед них більшість діти

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Індії під час фестивалю потонуло 45 людей, серед них більшість діти
Трагедія під час фестивалю в Індії
фото з відкритих джерел

В країні відзначали релігійне свято

На півночі Індії, під час відзначення релігійного свята, потонуло кілька десятків дітей, серед них більше половини діти. Про це пише Reuters.

«Під час індуїстського релігійного фестивалю на півночі Індії, в якому беруть участь мільйони людей, потонули щонайменше 46 людей, більшість з них діти, під час омивання у ріках та ставках, які вийшли з берегів після паводків», – йдеться у матеріалі видання.

Трагічна подія трапилась в штаті Бігар. Серед загиблих 37 дітей, а також семеро жінок.

Протягом релігійного фестивалю, який носить назву Джітія, жінки в Індії дотримуються посту протягом 24 годин. Крім того, вони ідуть до водойм, озер та річок і умиваються там. У більшості випадків жінки беруть з собою дітей, адже моляться саме за їх добробут.

Влада країни поки що не повідомляє деталей події, достеменно невідомо, як трапилась трагедія.

На пляжі в місті Кротоне, що на півдні Італії, загинув 47-річний громадянин України. Чоловік намагався заховатись у воді від рою ос. 

31 серпня в Одесі із п'ятого поверху випав трирічний хлопчик. Правоохоронці з'ясовували причини нещасного випадку.

В Броварах, що біля Києва, жінка випала з сьомого поверху багатоповерхівки і залишилася жива. 

Читайте також:

Теги: трагедія свята потонули чоловік Індія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один із суперників наніс іншому удар у шию побутовим ножем і втік, залишивши знаряддя злочину на місці
У Дарницькому районі чоловік зарізав знайомого: деталі від поліції
25 вересня, 13:53
Чоловіку загрожує до семи років в’язниці за «знищення, пошкодження або приведення в непридатність майна шляхом підпалу»
Підпал румунського парламенту: поліція арештувала підозрюваного
18 вересня, 19:49
У Києві на АЗС невідомий застрелив чоловіка (відео)
У Києві на АЗС невідомий застрелив чоловіка (відео)
18 вересня, 09:54
Сонячна і тепла погода – зима буде холодною
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 вересня, 00:05
Правоохоронці з’ясовують причини та встановлюють всіх учасників конфлікту. Слідчі дії тривають
В Івано-Франківську невідомі побили військового: поліція відкрила провадження
11 вересня, 22:22
Алек Болдвін
Вбивство Галини Хатчінс. Прокурор просить відновити справу
5 вересня, 20:08
Повідомляється, що постріли здійснив нібито чоловік у чорному
У Києві конфлікт між чоловіками закінчився стріляниною (відео)
2 вересня, 20:03
Анатолій Пісковий та його баклажан-рекордсмен
На Полтавщині чоловік виростив гігантський баклажан
31 серпня, 19:22
У Котельві 31 серпня тривають допити причетних у справі про зґвалтування 12-річного хлопчика
На Полтавщині підлітки познущалися з хлопчика, їх покарали мізерними штрафами
31 серпня, 18:21

Соціум

В Індії під час фестивалю потонуло 45 людей, серед них більшість діти
В Індії під час фестивалю потонуло 45 людей, серед них більшість діти
Японія стала світовим рекордсменом за тривалістю життя
Японія стала світовим рекордсменом за тривалістю життя
На заводі Samsung працівники отримали радіаційне опромінення: що очікує на компанію
На заводі Samsung працівники отримали радіаційне опромінення: що очікує на компанію
Скандал з побиттям учня через російську мову. Узбецький депутат різко відповів на вимоги РФ
Скандал з побиттям учня через російську мову. Узбецький депутат різко відповів на вимоги РФ
У Литві відкрили виставку, присвячену українським дітям, які загинули через агресію РФ
У Литві відкрили виставку, присвячену українським дітям, які загинули через агресію РФ
Уряд в Кореї виділить $75 млн, аби ресторатори відмовилися від продажу собачого мʼяса
Уряд в Кореї виділить $75 млн, аби ресторатори відмовилися від продажу собачого мʼяса

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
61K
Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde
48K
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
27K
Візит Зеленського до США. Вибух, якого ніхто не чекав
26K
Саудівський ніж у спину Путіна
20K
«Їдьте додому». Громадянин Молдови провчив російських «миротворців» у Придністровʼї (відео)

Новини

Майже без опадів, хмарно, але сухо: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 06:00
У Ростовській області жаліються на нічну атаку дронів
Сьогодні, 04:52
Хусити Ємену атакували Ізраїль ракетою
Сьогодні, 02:48
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Вчора, 13:27
У ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога
Вчора, 07:23

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua