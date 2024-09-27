В Індії під час фестивалю потонуло 45 людей, серед них більшість діти

Трагедія під час фестивалю в Індії

В країні відзначали релігійне свято

На півночі Індії, під час відзначення релігійного свята, потонуло кілька десятків дітей, серед них більше половини діти. Про це пише Reuters.

«Під час індуїстського релігійного фестивалю на півночі Індії, в якому беруть участь мільйони людей, потонули щонайменше 46 людей, більшість з них діти, під час омивання у ріках та ставках, які вийшли з берегів після паводків», – йдеться у матеріалі видання.

Трагічна подія трапилась в штаті Бігар. Серед загиблих 37 дітей, а також семеро жінок.

Протягом релігійного фестивалю, який носить назву Джітія, жінки в Індії дотримуються посту протягом 24 годин. Крім того, вони ідуть до водойм, озер та річок і умиваються там. У більшості випадків жінки беруть з собою дітей, адже моляться саме за їх добробут.

Влада країни поки що не повідомляє деталей події, достеменно невідомо, як трапилась трагедія.

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