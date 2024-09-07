Boeing Starliner повернувся на Землю, але без екіпажу

Космічний корабель знову увійшов в атмосферу Землі на орбітальній швидкості приблизно 17 000 миль (27 400 км) на годину

Астронавти NASA Бутч Вілмор і Суні Вільямс залишилися на Міжнародній космічній станції

Космічний корабель Boeing Starliner приземлився в пустелі Нью-Мексико ввечері 6 вересня, завершивши багатостраждальну місію, під час якої постійно траплялись технічні проблеми. Зрештою, як повідомляє Reuters, екіпаж корабля був змушений залишитися на МКС.

Як показала пряма трансляція NASA, Starliner успішно повернувся на Землю.

Космічний корабель знову увійшов в атмосферу Землі близько 23:00 за східним часом на орбітальній швидкості приблизно 17 000 миль (27 400 км) на годину.

Приблизно через 45 хвилин він розгорнув серію парашутів, щоб уповільнити зниження, і надув набір подушок безпеки за мить до того, як приземлився в космічній гавані Уайт-Сендз, посушливій пустелі в Нью-Мексико.

Хоча ця місія мала стати останнім випробувальним польотом перед тим, як NASA сертифікує Starliner для звичайних місій, рішення агентства не допускати астронавтів до капсули з міркувань безпеки поставило шлях сертифікації космічного корабля в невизначеність, попри успішне повернення Boeing.

Астронавти NASA Бутч Вілмор і Суні Вільямс залишилися на Міжнародній космічній станції. Вони забезпечені додатковою їжею та припасами на МКС і повернуться на Землю на кораблі SpaceX у лютому 2025 року. Те, що спочатку мало бути восьмиденним випробуванням, перетворилося на восьмимісячну місію для екіпажу.

На борту МКС, наукової лабораторії розміром з футбольне поле приблизно в 402 км у космосі, є ще сім астронавтів, які прибули в різний час на інших космічних кораблях, включаючи російську капсулу «Союз». Очікується, що Вілмор і Вільямс продовжуватимуть проводити наукові експерименти зі своїми колегами