Втрати ворога станом на 6 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 925-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 6 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 6 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 6 вересня втратила:

особового складу ‒ близько 622720 (+1170) осіб,

танків ‒ 8631 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 16878 (+9) од,

артилерійських систем – 17745 (+20) од,

РСЗВ – 1178 (+1) од,

засоби ППО ‒ 941 (+1) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14732 (+74),

крилаті ракети ‒ 2587 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24116 (+72) од,

спеціальна техніка ‒ 3037 (+13)

Втрати Росії у війні станом на 6 вересня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 6 вересня

В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 2 судна, з них 2 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 6 вересня інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 925-й день повномасштабної війни в Україні.