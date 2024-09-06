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Втрати ворога станом на 6 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 6 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 925-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 6 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 6 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 6 вересня втратила

  • особового складу  ‒ близько 622720 (+1170) осіб,
  • танків  ‒ 8631 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16878 (+9) од,
  • артилерійських систем – 17745 (+20) од,
  • РСЗВ  – 1178 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 941 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14732 (+74),
  • крилаті ракети ‒ 2587 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24116 (+72) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3037 (+13)
Втрати Росії у війні станом на 6 вересня 2024 року
Втрати Росії у війні станом на 6 вересня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 6 вересня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 2 судна, з них 2 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 6 вересня
Активність флоту окупантів станом на 6 вересня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 925-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати корабель Генштаб

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