Втрати ворога станом на 6 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 6 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 6 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 6 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 622720 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8631 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16878 (+9) од,
- артилерійських систем – 17745 (+20) од,
- РСЗВ – 1178 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 941 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14732 (+74),
- крилаті ракети ‒ 2587 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24116 (+72) од,
- спеціальна техніка ‒ 3037 (+13)
Активність флоту окупантів станом на 6 вересня
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 2 судна, з них 2 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 925-й день повномасштабної війни в Україні.
Читайте також:
Коментарі — 0