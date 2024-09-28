У Росії раптово помер головний штурман Тихоокеанського флоту

Капітану 1-го рангу Євгенові Витютнєву стало зле 28 вересня під час забігу

Головний штурман Тихоокеанського флоту помер під час марафону «Мости Владивостока». Капітану 1-го рангу Євгенові Витютнєву стало зле 28 вересня під час забігу, він зійшов з дистанції. Йому терміново знадобилася допомога медиків. Однак реанімувати військового не вдалося – Витютнєв помер у віці 41 рік. Про це інформує російський Telegram-канал Baza.

Факт смерті підтвердили в МОЗ Примор'я, проте її причина поки що не називається. Перед стартом учасники марафону проходили медкомісію.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що трагедія сталася на одній із найскладніших ділянок марафону – з затяжним підйомом. Багато хто не витримує його і переходить на крок.

Раніше у місті Коломна Московської області РФ 27 вересня було знищено полковника російської окупаційної армії Олексія Володимировича Коломєйцева.

Напередодні у Курській області ЗСУ за допомогою безпілотника ліквідували командира десантно-штурмового полку ПДВ РФ підполковника Олександра Куріна із позивним «Шкіпер».

Нагадаємо, що військові ЗСУ ліквідували на Донеччині капітана Олександра Лапшина. Також було знищено майже весь склад батальйону 98-ї гвардійської дивізії Повітряно-десантних військ РФ міста Іваново, яким командував Лапшин.

Крім того, на війні в Україні загинув ексдепутат «Єдиної Росії» від Чувашії Володимир Дмитрієв. Він нібито отримав легке поранення і потрапив до шпиталю, який пізніше атакував безпілотник.

Також повідомлялося, що ЗСУ ліквідували російського депутата верховної ради Хакасії від Комуністичної партії Дмитра Іванова, який воював у складі ПВК «Вагнер».