Втрати ворога станом на 10 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1380 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 10 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 10 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 10 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 627790 (+1380) осіб,
- танків ‒ 8640 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16925 (+19) од,
- артилерійських систем – 17880 (+50) од,
- РСЗВ – 1180 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 942 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14933 (+36),
- крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24330 (+68) од,
- спеціальна техніка ‒ 3053 (+4)
Активність флоту окупантів станом на 10 вересня
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – три судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – дев'ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Нині триває 930-й день повномасштабної війни в Україні.
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