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Втрати ворога станом на 10 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 10 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 930-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Володимир Зеленський, Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1380 окупантів

 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 10 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 10 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 10 вересня втратила

  • особового складу ‒ близько 627790 (+1380) осіб,
  • танків ‒ 8640 (+1) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 16925 (+19) од,
  • артилерійських систем – 17880 (+50) од,
  • РСЗВ – 1180 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 942 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14933 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24330 (+68) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3053 (+4)
Втрати Росії у війні станом на 10 вересня 2024 року
Втрати Росії у війні станом на 10 вересня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 10 вересня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – дев'ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 10 вересня
Активність флоту окупантів станом на 10 вересня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 930-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб корабель втрати

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