Втрати ворога станом на 24 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1400 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 24 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 24 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 24 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 645150 (+1400) осіб,
- танків ‒ 8800 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17292 (+40) од,
- артилерійських систем – 18475 (+61) од,
- РСЗВ – 1198 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 952 (+3) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15764 (+65),
- крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25175 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 3155 (+10)
Активність флоту окупантів станом на 24 вересня
- В Чорному морі лдин ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – вісім суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – вісім суден, з них длне рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 944-й день повномасштабної війни в Україні.
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