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Втрати ворога станом на 24 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 24 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 944-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ, Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1400 окупантів

 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 24 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 24 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 24 вересня втратила

  • особового складу ‒ близько 645150 (+1400) осіб,
  • танків  ‒ 8800 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17292 (+40) од,
  • артилерійських систем – 18475 (+61) од,
  • РСЗВ – 1198 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 952 (+3) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15764 (+65),
  • крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25175 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3155 (+10)
Втрати ворога у війні станом на 24 вересня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 24 вересня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 24 вересня

  • В Чорному морі лдин ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – вісім суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, з них длне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 24 вересня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 24 вересня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 944-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб корабель Facebook втрати

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