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Франція першою у світі використала лазери для безпечного супутникового зв'язку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Франція першою у світі використала лазери для безпечного супутникового зв'язку
Міноборони Франції заявило, що проведене успішне випробування дозволить використовувати космічний лазерний зв'язок на різних платформах
фото: Cailabs

Супутник Unseenlabs встановив стабільний зв'язок з оптичною наземною станцією, наданою фірмою Cailabs

Французькі компанії використали лазер для зв'язку між низькоорбітальним наносупутником та комерційною наземною станцією. Сеанс зв'язку відбувся під час експерименту, профінансованого французьким агентством оборонних інновацій. Міністерство оборони Франції назвало випробування лазерів для передачі даних першим подібним тестом у світі. Про це пише Defense News.

Супутник Unseenlabs («Невидимі лабораторії») з ​​корисним навантаженням, що складається з лазерів, на кілька хвилин встановив стабільний зв'язок з оптичною наземною станцією, наданою фірмою Cailabs – розробником лазерних технологій.

Профінансувало проєкт французьке міністерство оборони. Розмір інвестицій становив 5,5 мільйона євро. За заявою оборонного відомства Франції, успішні випробування відкривають шлях інтеграції нових технологій на перспективні військові супутники.

Генеральний директор Cailabs Жан-Франсуа Морізур заявив, що двоточкова природа лазерів робить їх безпечнішими для зв'язку, ніж радіочастоти. Лазерне проміння не можна заглушити, як це можна зробити з радіо. Крім того, за допомогою лазерного зв'язку можна передавати файли дуже великого обсягу, такі як докладні зображення Землі, за лічені хвилини. Передача таких зображень за допомогою традиційного радіозв'язку може вимагати кількох супутників, що є на різних орбітах.

Жан-Франсуа Морізур назвав глушення радіочастот великою проблемою. «Низька ймовірність виявлення, низька ймовірність перехоплення означає, що ви можете використовувати його (лазер, – «Главком») у деяких складних ситуаціях, у вас просто немає тієї ж сигнатури, що і радіочастотна антена. Розміщення її на кораблі має сенс, тому що тоді ви зменшуєте радіосигнал вашого корабля – як зв'язку корабель-корабель, так зв'язку корабель-супутник».

За словами генерального директора фірми Cailabs, висока швидкість передачі даних, що забезпечується лазером, важлива для розвідувальних операцій. Збільшення обсягу супутникових зображень Землі створює дуже великі файли, які складно передавати навіть за допомогою сучасних супутникових радіопередавачів.

Міністерство оборони Франції заявило, що проведене успішне випробування дозволить використовувати космічний лазерний зв'язок на різних платформах: стаціонарних наземних, мобільних, морських та повітряних. Зазначено, що проведений експеримент хоч і не є першим за встановленням лазерного зв'язку між космічним і наземними об'єктами, але він є першим, де використано комерційно доступну наземну приймальну станцію.

Влада Франції не розголошує всі подробиці експерименту, включаючи те, коли вона проводилась і хто надав лазерні передавачі для супутника. Міністерство оборони країни заявило, що проект Keraunos сприяє досягненню цілей Закону про військову програму на 2024-2030 роки. Програма передбачає посилення космічних можливостей Франції.

Однією із цілей проєкту оптичного зв'язку Keraunos є пом'якшення впливу атмосферної турбулентності, яка може погіршити якість передачі. Хоча лазерна система, яка застосовувалася в ході випробувань, пробиває деякі хмари, лазерний промінь не зможе пройти через хмарний покрив.

Наземна станція фірми Cailabs, яка використовувалася під час випробувань, складається з купола з великим телескопом та кількох телескопів меншого розміру. Особлива складність полягає у обробці лазерного променя. За словами гендиректора фірми, саме тут і «відбувається магія». Він також зазначив, що наземну станцію можна зробити розміром із вантажівку.

Cailabs має сім наземних станцій, включаючи ту, яка використовувалася у випробуваннях для Міністерства оборони, та другу, замовлену для французького уряду. Додаткові станції будуть збудовані для цивільних клієнтів, включаючи Європейське космічне агентство та південнокорейську компанію Contec. Як повідомляє Defense News, згодом вартість ринку лазерного супутникового зв'язку оцінюватиметься у мільярди доларів.

До слова, британська армія провела перше випробування лазерної зброї компанії Raytheon проти безпілотників. Лазер було закріплено на мобільній бойовій машині Wolfhound.

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Теги: економіка Франція військові корабель космос перехоплення

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