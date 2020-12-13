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    У світі

    Помер Левітан Путіна – артист, який озвучував паради країни-агресора

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    <span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="ru" data-phrase-index="0"><span>Євген Хорошевцев</span></span></span> - Помер Левітан Путіна – артист, який озвучував паради країни-агресора
    Євген Хорошевцев
    Фото: РБК

    З життя пішов диктор, який озвучував заходи за участю російського диктатора

    Народний артист Росії, диктор протокольних заходів президента Росії Євген Хорошевцев пішов з життя 13 грудня. Про це повідомляється на сторінці Кремлівського палацу в Facebook.

    «Знаменитий і найголовніший «голос Кремля» довгий час працював з легендарним Юрієм Левітаном, а останні 20 років Євген Олександрович присвятив кремлівським заходам», – відзначили в заяві.

    Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, що російський лідер вже висловив співчуття родині артиста. Він зазначив, що Хорошевцев був учнем Левітана і саме його голос росіяни чули в коментарях на всіх урочистих заходах за участю президента Володимира Путіна.

    З 2007 року Хорошевцев був диктором парадів Перемоги, що проводилися у Москві. Цьогоріч йому виповнилось 76 років.


    Теги: Росія Путін парад
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