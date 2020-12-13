Помер Левітан Путіна – артист, який озвучував паради країни-агресора

З життя пішов диктор, який озвучував заходи за участю російського диктатора

Народний артист Росії, диктор протокольних заходів президента Росії Євген Хорошевцев пішов з життя 13 грудня. Про це повідомляється на сторінці Кремлівського палацу в Facebook.

«Знаменитий і найголовніший «голос Кремля» довгий час працював з легендарним Юрієм Левітаном, а останні 20 років Євген Олександрович присвятив кремлівським заходам», – відзначили в заяві.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, що російський лідер вже висловив співчуття родині артиста. Він зазначив, що Хорошевцев був учнем Левітана і саме його голос росіяни чули в коментарях на всіх урочистих заходах за участю президента Володимира Путіна.

З 2007 року Хорошевцев був диктором парадів Перемоги, що проводилися у Москві. Цьогоріч йому виповнилось 76 років.





