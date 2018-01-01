Катастрофа Ан-148: чому нас мають хвилювати люди, які підтримують Путіна?

Чого писати про літак. У них он і ракета не злетіла. Країна Фейл Стейт

Мовою оригіналу Почему Вы не пишите про разбившийся самолет в Подмосковье? Я ничего не писал про самолет с 65 погибшими россиянами потому, что меня мало волнуют их жизни. Ну погибли люди желающие смерти цивилизации, голосующих за Путина, поддерживающие молчанием или делом войны в Грузии, Украине, Сирии, Чечне, убийствах оппозиции, террактах....

Уламок Ан-148, що розбився під Москвою

Чого писати про літак. У них он і ракета не злетіла. Країна Фейл Стейт

Мовою оригіналу

Почему Вы не пишите про разбившийся самолет в Подмосковье?

Я ничего не писал про самолет с 65 погибшими россиянами потому, что меня мало волнуют их жизни. Ну погибли люди желающие смерти цивилизации, голосующих за Путина, поддерживающие молчанием или делом войны в Грузии, Украине, Сирии, Чечне, убийствах оппозиции, террактах....

А вот уничтоженные 215 человек из ЧВК Вагнера - это праздник.

А так, страна убившая миллионы людей, диктатура, террорист номер один в мире - должна, следуя историческим законам, исчезнуть.

Чего писать то о самолете. У них вон и ракета не взлетела. Страна Фейл Стейт.

Джерело: блог Мирослава Гая

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