Катастрофа Ан-148: чому нас мають хвилювати люди, які підтримують Путіна?
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Розсилка
Чого писати про літак. У них он і ракета не злетіла. Країна Фейл Стейт
Мовою оригіналу
Почему Вы не пишите про разбившийся самолет в Подмосковье?
Я ничего не писал про самолет с 65 погибшими россиянами потому, что меня мало волнуют их жизни. Ну погибли люди желающие смерти цивилизации, голосующих за Путина, поддерживающие молчанием или делом войны в Грузии, Украине, Сирии, Чечне, убийствах оппозиции, террактах....
А вот уничтоженные 215 человек из ЧВК Вагнера - это праздник.
А так, страна убившая миллионы людей, диктатура, террорист номер один в мире - должна, следуя историческим законам, исчезнуть.
Чего писать то о самолете. У них вон и ракета не взлетела. Страна Фейл Стейт.
Джерело: блог Мирослава Гая