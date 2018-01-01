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    Думки вголос

    Катастрофа Ан-148: чому нас мають хвилювати люди, які підтримують Путіна?

    Чого писати про літак. У них он і ракета не злетіла. Країна Фейл Стейт
    Мовою оригіналу Почему Вы не пишите про разбившийся самолет в Подмосковье? Я ничего не писал про самолет с 65 погибшими россиянами потому, что меня мало волнуют их жизни. Ну погибли люди желающие смерти цивилизации, голосующих за Путина, поддерживающие молчанием или делом войны в Грузии, Украине, Сирии, Чечне, убийствах оппозиции, террактах....
    • Мирослав Гай

      Блогер

    • Сьогодні, 17:32
    • Розсилка
    <span>Уламок Ан-148, що розбився під Москвою</span>
    Уламок Ан-148, що розбився під Москвою

    Чого писати про літак. У них он і ракета не злетіла. Країна Фейл Стейт

    Мовою оригіналу

    Почему Вы не пишите про разбившийся самолет в Подмосковье?

    Я ничего не писал про самолет с 65 погибшими россиянами потому, что меня мало волнуют их жизни. Ну погибли люди желающие смерти цивилизации, голосующих за Путина, поддерживающие молчанием или делом войны в Грузии, Украине, Сирии, Чечне, убийствах оппозиции, террактах....

    А вот уничтоженные 215 человек из ЧВК Вагнера - это праздник.

    А так, страна убившая миллионы людей, диктатура, террорист номер один в мире - должна, следуя историческим законам, исчезнуть.

    Чего писать то о самолете. У них вон и ракета не взлетела. Страна Фейл Стейт.

    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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