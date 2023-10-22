У Курській області РФ частково зникло світло після обстрілу

В одному з російських селищ пошкоджено лінію електропередачі

Збройні сили України нібито вдарили по селищу Тьоткіно в Курській області РФ, внаслідок чого населений пункт частково залишився без світла. Про це заявив губернатор регіону Роман Старовойт у Telegram.

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«Сьогодні вдень з боку України обстріляно селище Тьоткіно. Ніхто з жителів не постраждав», – написав він.

За словами Старовойта, унаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередачі, через що в населеному пункті частково немає світла. На місці працюють аварійні бригади.

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Крім того, губернатор заявив, що осколками пошкоджено одне з домоволодінь.

фото: скриншот

Нагадаємо, міністерство оборони Росії повідомляло, що вночі 18 жовтня у небі над Білгородською, Курською областями та акваторією Чорного моря РФ нібито було знищено 28 українських безпілотників. Пізніше стало відомо, що дрони Служби безпеки України щонайменше 18 разів влучили по військовому табору біля аеродрому «Халіно» у Курській області РФ.

Крім того, на початку жовтня СБУ атакувала дронами електропідстанцію, що живить населені пункти Суджа, Любімовка та Глушково Курської області. Військові об'єкти у цих населених пунктах лишилися без світла.