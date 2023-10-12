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Рятувальники повідомили, скільки в Україні є справних укриттів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рятувальники повідомили, скільки в Україні є справних укриттів
Наразі в Україні лише 70% або 19,7 тис. навчальних закладів мають перевірені сховища для забезпечення захисту учнів
фото з відкритих джерел

Із початку повномасштабного вторгнення РФ фонд захисних споруд цивільного захисту збільшився більш ніж утричі

Наразі в Україні загальний фонд захисних споруд, згідно з даними комісійного обстеження ДСНС, становить понад 60 тис. об’єктів. Цієї кількості достатньо для забезпечення захистом лише половини населення. Про це повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький на брифінгу  Military Media Center.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ фонд захисних споруд цивільного захисту збільшився більш ніж утричі.

«Якщо ми перед початком війни мали на обліку приблизно 20 тисяч захисних споруд, то станом на зараз їх вже понад 60 тисяч. З них понад 50 тис. є придатними до укриття, тобто там населення може перебувати в нормальних умовах», – розповів Вітовецький.

До загальної кількості таких захисних споруд входять: понад 5200 сховищ, 14 тис.  протирадіаційних укриттів, понад 41 тис. найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення. «Така кількість укриттів дозволяє нам забезпечити захист приблизно половини населення України», – зауважив Вітовецький.

Він також розповів, що наразі в Україні лише 70% або 19,7 тис. навчальних закладів мають перевірені сховища для забезпечення захисту учнів, слухачів та викладацького складу.

Така кількість дозволяє забезпечити захист 57% учасників навчального процесу, уточнив він.

«Це означає, що з загальної кількості закладів освіти 70% можуть працювати в офлайн режимі, але деякі будуть працювати в декілька змін, тому що не зможуть укрити повну розрахункову кількість учнів, викладачів, інших учасників освітнього процесу одномоментно в укриттях», – зазначив Вітовецький.

Раніше повідомлялося, що в Україні буде створена єдину інформаційну систему захисних споруд цивільного захисту.

Теги: війна укриття населення

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