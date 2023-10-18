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Дрони СБУ атакували військовий табір РФ у Курській області (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дрони СБУ атакували військовий табір РФ у Курській області (відео)
Росія заявила про атаку українських безпілотників над двома областями
фото ілюстративне

Неподалік військового аеродрому «Халіно» розміщувались до 3 тис. російських військових

Безпілотники СБУ щонайменше 18 разів влучили по військовому табору біля аеродрому «Халіно» у курській області РФ. Про це повідомляють джерела в СБУ.

Як зазначається, джерела в СБУ підтверджують, що саме Служба безпеки сьогодні вночі організувала «бавовну» в польовому таборі росіян біля села Постоялі двори.

Тут, неподалік від військового аеродрому «Халіно», розміщувались до 3 тис. російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

«Всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів. Хоча дуже дивно, як вони їх могли чути, адже російська влада відрапортувала, що ППО «збила всі безпілотними» і «потєрь нєт»», – зазначають джерела.

Нагадаємо, Росія заявила про атаку українських безпілотників над двома областями. Міністерство оборони Росії повідомило, що вночі 18 жовтня, у небі над Білгородською, Курською областями та акваторією Чорного моря РФ нібито було знищено 28 українських безпілотників. 

Теги: росія табір безпілотник війна

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