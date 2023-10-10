ХАМАС завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю (відео)

Угруповання погрожує почати руйнування й інших ізраїльських міст

ХАМАС влаштував обстріл півдня Ізраїлю – по Ашкелону випустили понад 100 ракет.

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Варто додати, що раніше терористична організація повідомила про намір здійснити обстріл та дала кілька годин жителям Ашкелону, щоб ті покинули свої домівки.

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«У відповідь на злочин ворога, який полягає у примусі нашого народу залишити свої будинки в кількох районах сектору Газа, ми даємо жителям Ашкелону можливість покинути його до п'ятої години вечора цього дня», – йшлося у повідомленні.

Угруповання додало, що, якщо «Ізраїль не припинить політику переміщення цивільного населення», то воно продовжить руйнувати місто Ашкелон, а потім перейде до інших міст.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 жовтня, ізраїльська армія ліквідувала міністра економіки бойовиків ХАМАС Джавада Абу Шамалу, а також високопоставленого члена ХАМАС Закарію Абу Маамара в Газі. На посаді він керував фінансами організації та виділяв кошти на фінансування та управління тероризмом усередині та за межами Сектора Гази», – йдеться у повідомленні головного речника Армії оборони Ізраїлю контрадмірала Даніеля Хагарі.

Також ми повідомляли, що унаслідок удару ізраїльської армії по Газі зруйновані десятки будинків. На цьому ЦАХАЛ зупинятися не збирається, повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

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