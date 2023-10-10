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ХАМАС завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ХАМАС завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю (відео)
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фото: Mohammed Salem, Reuters

Угруповання погрожує почати руйнування й інших ізраїльських міст 

ХАМАС влаштував обстріл півдня Ізраїлю – по Ашкелону випустили понад 100 ракет.

Варто додати, що раніше терористична організація повідомила про намір здійснити обстріл та дала кілька годин жителям Ашкелону, щоб ті покинули свої домівки.

«У відповідь на злочин ворога, який полягає у примусі нашого народу залишити свої будинки в кількох районах сектору Газа, ми даємо жителям Ашкелону можливість покинути його до п'ятої години вечора цього дня», – йшлося у повідомленні.

Угруповання додало, що, якщо «Ізраїль не припинить політику переміщення цивільного населення», то воно продовжить руйнувати місто Ашкелон, а потім перейде до інших міст.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 жовтня, ізраїльська армія ліквідувала міністра економіки бойовиків ХАМАС Джавада Абу Шамалу, а також високопоставленого члена ХАМАС Закарію Абу Маамара в Газі. На посаді він керував фінансами організації та виділяв кошти на фінансування та управління тероризмом усередині та за межами Сектора Гази», – йдеться у повідомленні головного речника Армії оборони Ізраїлю контрадмірала Даніеля Хагарі.

Також ми повідомляли, що унаслідок удару ізраїльської армії по Газі зруйновані десятки будинків. На цьому ЦАХАЛ зупинятися не збирається, повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

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Теги: Ізраїль обстріл ХАМАС

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