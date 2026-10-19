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Російський суд відправив за ґрати прихильницю війни проти України Тетяну Монтян

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російський суд відправив за ґрати прихильницю війни проти України Тетяну Монтян
Російський суд покарав пропагандистку Тетяну Монтян за висловлювання про владу
фото: росЗМІ

Пропагандистка, яка підтримувала російську агресію, отримала півтора року колонії через висловлювання про прихильників влади РФ

Ворошиловський міжрайонний суд окупованого Донецька засудив проросійську блогерку та колишню українську адвокатку Тетяну Монтян до півтора року колонії загального режиму. Її визнали винною у публічних закликах до екстремістської діяльності через висловлювання на адресу прихильників російської влади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

За словами адвоката, захист Монтян має намір оскаржити вирок. Крім того, суд заборонив їй протягом двох років адмініструвати інтернет-ресурси.

Підставою для кримінального переслідування стали висловлювання блогерки про так звану «охраноту». Цим словом Монтян називала прихильників російської влади, які, на її думку, відмовляються від власної позиції та змінюють погляди залежно від думки керівництва.

За інформацією російських видань, під час трансляції у грудні 2022 року Монтян підтримала коментар глядача про необхідність розправлятися з «охранотою» без жодного жалю.

Російське слідство розцінило ці слова як публічний заклик до насильницьких дій проти певної соціальної групи. Лінгвістична експертиза, на яку спиралося обвинувачення, визначила «охраноту» як окрему групу людей.

Водночас Монтян провину не визнала. Її захист наполягав, що це слово не має усталеного значення в сучасних словниках, а в контексті висловлювань блогерки означало пристосуванців і людей, які змінюють переконання заради власної вигоди.

Сама Монтян та її прихильники також стверджували, що під словом «мочити» вона мала на увазі блокування ботів у коментарях, а не фізичне насильство.

Прокурор просив призначити блогерці п'ять років позбавлення волі в колонії-поселенні, заборонити їй адмініструвати інтернет-ресурси протягом трьох років та конфіскувати особистий телефон.

Обвинувачення також наполягало на визнанні обтяжувальною обставиною того, що інкримінований злочин був скоєний у період дії воєнного стану на окупованих Росією українських територіях.

Кримінальну справу проти Монтян порушили 1 вересня 2025 року. Спочатку їй обрали запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, а в жовтні того самого року внесли до російського переліку екстремістів і терористів.

Тетяна Монтян народилася 29 серпня 1972 року в Керчі. Тривалий час вона працювала адвокаткою в Україні, а у 2021 році виїхала до Росії. Згодом почала виступати на російських федеральних телеканалах та співпрацювати з пропагандистськими медіа, зокрема RT.

У лютому 2022 року, незадовго до початку повномасштабного російського вторгнення, Монтян виступила на засіданні Ради Безпеки ООН, де звинуватила Захід у провокуванні війни проти України. У 2023 році вона отримала російське громадянство.

За інформацією Служби безпеки України, проти Монтян в Україні відкрито кримінальні провадження за кількома статтями, зокрема за колабораційну діяльність та виправдовування або заперечення збройної агресії Росії проти України.

Водночас у Росії блогерка зіткнулася з критикою з боку інших прихильників війни. Зокрема, російський телеведучий Володимир Соловйов звинувачував її у привласненні коштів, зібраних для російських військових. Також представники проросійських угруповань вимагали порушити проти неї кримінальну справу через критику дій окупаційної влади Донеччини.

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Теги: росія суд колонія пропаганда

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