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Центр спецконтролю прокоментував повідомлення про загадкові підземні поштовхи в Україні

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Центр спецконтролю прокоментував повідомлення про загадкові підземні поштовхи в Україні
Жителі кількох областей України повідомляли про загадкові підземні поштовхи
колаж: glavcom.ua

Фахівці підтвердили, що зафіксували сигнал, однак його походження наразі ще встановлюють

У ніч проти 10 листопада жителі кількох областей України повідомляли про сильні поштовхи та гучні звуки, схожі на вибухи або землетрус. Головний центр спеціального контролю підтвердив «Главкому», що зафіксував сигнал, природу якого наразі з'ясовують фахівці.

Повідомлення про незвичне явище почали з'являтися в місцевих і моніторингових Telegram-каналах після опівночі. Зокрема, на поштовхи скаржилися жителі Бучанського району Київщини, Глевахи, столичних Теремків і Борщагівки, а також Житомира, Вінниці та Дніпра. Деякі очевидці розповідали, що через сильну вібрацію в їхніх оселях відчинялися двері та обсипалася стеля.

На Вінниччині люди повідомляли про тремтіння будинків, від якого прокидалися дорослі та діти. Водночас частина жителів згаданих населених пунктів жодних незвичних явищ не помітила.

«Главком» звернувся до Головного центру спеціального контролю, щоб дізнатися, чи зафіксували сейсмічні станції підземні поштовхи та що могло спричинити коливання, про які повідомляли жителі кількох областей.

«Ми зафіксували сигнал, природу цього явища наразі встановлюють фахівці на місці події», – йдеться у відповіді. Інших деталей наразі не оприлюднено.

Зазначимо, в Україні регулярно фіксують землетруси невеликої магнітуди, які здебільшого залишаються непомітними для населення або відчуваються дуже слабо. Зокрема, 30 жовтня Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус у Мачухівській громаді Полтавської області. Його магнітуда становила 3,2, а осередок залягав на глибині 8 км.

Раніше, 19 вересня, на Хмельниччині зафіксували землетрус магнітудою 2,0 на глибині 2 км. Такі коливання зазвичай реєструють лише сейсмографи, хоча окремі люди можуть відчути слабкий струс. Водночас в Україні трапляються й сильніші землетруси. Так, 22 вересня в Мачухівській громаді Полтавщини зафіксували підземні поштовхи магнітудою 4,2 на глибині 3 км. У Центрі спецконтролю віднесли їх до категорії сильно помірних.

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Теги: землетрус Київщина Житомирщина Вінниччина Дніпропетровщина вибух

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