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Російський офіцер допоміг ЗСУ ліквідувати понад 300 окупантів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Російський офіцер допоміг ЗСУ ліквідувати понад 300 окупантів
Колишній російський офіцер Лев Ступніков нині воює на боці України
фото: The Wall Street Journal

Лейтенант Лев Ступніков передавав українській розвідці координати російських військ, а згодом перейшов на бік України

Російський лейтенант Лев Ступніков протягом кількох місяців таємно співпрацював з українською розвідкою, передаючи координати позицій, плани наступів і дані про командування армії РФ. Завдяки цій інформації українські військові ліквідували понад 300 російських солдатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Ступніков закінчив військову академію зв'язку в Санкт-Петербурзі та у листопаді 2023 року потрапив на фронт поблизу Вугледара. Там він служив начальником зв'язку батальйону 36-ї окремої мотострілецької бригади РФ.

Рішення співпрацювати з Україною офіцер ухвалив після розчарування в російській армії. За словами Ступнікова, він був свідком мародерства окупантів і негативно ставився до повномасштабного вторгнення.

У лютому 2024 року мати військового Тетяна Янцен звернулася до українця Дмитра Карпенка, який співпрацював із військовою розвідкою та допомагав російським військовослужбовцям залишати армію. Ступніков погодився передавати інформацію, але відмовився від грошової винагороди.

Однією з перших операцій став удар по скупченню російських військових поблизу Вугледара. Ступніков повідомив координати місця, де зібралися приблизно 120–150 солдатів та офіцерів, після чого відійшов на безпечну відстань. За переданими ним даними, внаслідок удару загинули 68 російських військових, ще 60 зазнали поранень. Серед ліквідованих були десятеро офіцерів, зокрема командир 36-ї мотострілецької бригади полковник Гусейн Мусаєв.

Надалі Ступніков передавав українській стороні радіочастоти, розташування військ і плани бойових операцій. Він також виводив із ладу обладнання росіян. За інформацією WSJ, у травні 2024 року завдяки його даним українські військові вдарили по будівлі, де перебували два штурмові підрозділи РФ, ліквідувавши 20 окупантів.

Листування росіянина з українським куратором
Листування росіянина з українським куратором
скриншот, наданий The Wall Street Journal

Згодом російське командування почало підозрювати наявність інформатора. Сам Ступніков одного разу ледь не загинув, коли помилково передав українцям координати власного місцеперебування.

У ніч на 6 липня 2024 року офіцер залишив російські позиції та перейшов лінію фронту. Його маршрут контролювали українські військові за допомогою безпілотника. Після приблизно 40 хвилин переходу замінованою місцевістю він дістався позицій 72-ї бригади ЗСУ.

Після переходу Ступніков передав українським військовим телефон із доступом до каналів зв'язку, через які можна було отримувати зображення з російських розвідувальних дронів і камер спостереження. Згодом він приєднався до Російського добровольчого корпусу, який воює на боці України. Його мати та молодша сестра також залишили Росію.

Нині Ступніков продовжує воювати проти російської армії, зокрема підрозділу, в якому раніше служив. За даними журналістів, його історія надихнула інших російських військових на співпрацю з українською стороною.

Раніше стало відомо про 19-річного російського військового Артема, який протягом 80 днів передавав українській розвідці інформацію про позиції армії РФ. Він повідомляв про розташування піхоти, танків, мінометів та операторів безпілотників. Згодом росіянину вдалося залишити позиції окупантів і перейти на підконтрольну Україні територію.

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Теги: росія росіяни війна фронт військові

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