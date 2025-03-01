У Литві невідомі намагались спалити військову допомогу для України

Правоохоронці отримали інформацію про те, що на об’єкті, де зберігається військова техніка, ведеться розвідка

Генерал-комісар поліції Арунас Паулаускас назвав інцидент «черговою гібридною атакою проти Литви»

Поліція Литви завадила спробі спалити військову допомогу для України. Інцидент стався у 2024 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

«У Шяуляї було мобілізовано певну військову техніку та радіолокаційні станції, які мали відправитися в Україну. Їх намагалася підпалити група осіб, як ми розуміємо, які мали замовлення», – розповів генерал-комісар поліції Арунас Паулаускас.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що на об’єкті, де зберігається військова техніка, ведеться розвідка. За його словами, завдяки співпраці з розвідниками, підозрювані були ідентифіковані. Після оперативного реагування підозрюваних затримали.

«Трьох осіб затримано, інших оголошено в міжнародний розшук», – зазначив він.

Цей інцидент Паулаускас назвав черговою гібридною атакою проти Литви.

«Справді, ми вже ведемо війну, це гібридна війна. Так, можливо, це не так очевидно, але воно є», – сказав генком.

Нагадаємо, під час випробувальних стрільб у Військово-технічному та випробувальному інституті на полігоні Загір’я у Словаччині стався вибух. Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк назвав ймовірними причинами інциденту несправність порохових зарядів, боєприпасів чи самої системи озброєння. Також він заявив, що не виключає й іноземне втручання, однак воно є малоймовірним.

Тим часом видання Noviny з посиланням на власні джерела пише, що вибух стався на одній із нових гаубиць самохідної артилерійської установки Zuzana 2 (у червні 2022 року такі САУ замовила у Словаччини Україна).

До слова, Литва планує модернізувати системи електронного спостереження на чотирьох прикордонних пунктах з Росією.